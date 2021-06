Od Hrastnika do Zidanega Mostu prek štirih mostov

Prva v nizu treh HE na srednji Savi bo v Suhadolu; ali bo stala do 2030? FOTO: Polona Malovrh/Delo

Na novi cestni povezavi Hrastnik–Zidani Most bodo zgradili:



- 3 mostove čez Savo

- 1 most čez Savinjo

- 4 nadvoze nad železniško progo

- 2 podvoza

- 32 prepustov hudourniških pritokov Save in Savinje

- 1,235 kilometra opornih konstrukcij

- 7,1348 kilometra podpornih konstrukcij



V pripravi tudi DPN za hidroelektrarne

Investicija v novo cesto od Hrastnika do Zidanega Mostu je neuradno ocenjena na 120 milijonov evrov. FOTO: Drago Medved

V naslednjih desetih letih se na območju srednje Save od Hrastnika do Zidanega Mostu obetajo koreniti posegi v prostor: gradnja »normalne« cestne povezave Zasavja s Posavjem in prve v nizu srednjesavskih elektrarn - HE Suhadol. Medtem ko so spremembe državnega prostorskega načrta (DPN) za cesto za 30 dni javno razgrnili te dni, razgrnitev DPN za hidroelektrarne investitor, HSE, napoveduje spomladi 2022.Kot pravijo na HSE, sta DPN »ločena, rešitve v obeh pa usklajene«. Nova cesta bo namreč kar najtesneje povezana s HE Suhadol; edina bo omogočala ustrezen dostop do gradbišč bodoče HE. Brez velikih posegov v prostor druga povezava ne obstaja, pravijo na HSE.Predstavniki ministrstva za infrastrukturo, ki bo tudi investitor v približno desetkilometrsko cestno povezavo G2-108, Hrastnik–Zidani Most in v odsek med Rimskimi Toplicami, Zidanim Mostom ter Radečami, so v ponedeljek opravili dve javni obravnavi: v Zidanem mostu in v Hrastniku. Skupaj z Zasavci so zgolj ponovili »vajo«, saj je bil prvi DPN za cesto G2-108 sprejet že v 2012; sedanji je v bistvu dopolnjen stari DPN, ki se spreminja na 55 lokacijah: na 49 se širi, na šestih krči. Nove strokovne podlage je bilo treba naročiti zaradi umeščanja HE Suhadol v prostor.Cesta sicer posega na območje treh občin: poleg Hrastnika še v Laško in Radeče, gradili jo bodo v devetih etapah, med najbolj zahtevnimi spremembami DPN, ki jih je sicer kar 27, pa je most čez Savo v Podkraju pri hrastniški Steklarni, ki je bil prvotno zasnovan pravokotno na strugo reke, zdaj se čeznjo pne v enovitem loku. Upravno stavbo hrastniške Tovarne kemičnih izdelkov bodo porušili, z majhnimi popravki uredili nadvoze Krnice, Šavna Peč in Majland ter med drugim razširili križišče v Zidanem Mostu. S sprejemom dopolnitev tega DPN se že nekoliko mudi zaradi koriščenja evropskih sredstev. Občini Hrastnik je namreč uspelo v ta namen pridobiti 1,8 milijona evrov. O finančni konstrukciji investicije v cesto in odsek proti Radečam bo več znanega po sprejetem DPN; neuradna ocena investicije je 120 milijonov evrov.Lanski podpis koncesijske pogodbe s HSE za izrabo vode od Ježice do Suhadola in sporazuma z lokalnimi skupnostmi je pomenil začetek strokovnih postopkov presoj vplivov na okolje in umeščanja možnih novih HE na srednji Savi v prostor. Kot zagotavljajo na HSE, tačas intenzivno tečejo tudi ti postopki; v pripravi sta študija variant in okoljsko poročilo, ki bosta podlagi za javno razgrnitev. »Ker gre za veliko območje, kjer se celostno urejata vodni in obvodni prostor skupaj s pripadajočo infrastrukturo tega večnamenskega objekta, je proces dolgotrajen,« pojasnjujejo na HSE.Zasavci se zdaj proti Posavju vozijo po cesti, kjer promet zaradi zožitev delno poteka izmenično le v eni smeri, poleg tega se cesta nekajkrat križa z glavno železniško povezavo Ljubljana–Maribor oziroma Dobova, do zaselkov pa vodijo prenizki in preozki podvozi. Ker naj bi se z novo cesto in z gradnjo HE Suhadol ognili temu ozkemu grlu in območje tudi poplavno varno uredili, sta družbeno sprejemljiva oba velika posega v prostor. Ljudi skrbi le hrup s proge. A protihrupna zaščita na desnem bregu Save ni predvidena, saj tam meritve niso pokazale prekoračitve mejne ravni hrupa.Prva etapa del, gradnja mostu čez Savo v Hrastniku, bo stekla predvidoma poleti 2022, HE Suhadol pa naj bi končali do 2030.