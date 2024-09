Od jutri nižje cene bencina

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 10. septembra 2024, do vključno ponedeljka, 23. septembra 2024, znašale 1,475 evra za liter bencina, 1,519 evra za liter dizelskega goriva in 1,125 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo zunaj avtocestnega križa treba plačati 1,475 evra na liter, kar je za 1,1 centa manj kot pred spremembo.

Liter dizla bo, ob znižani trošarini ter povišani okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida – CO 2 taksi –, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju še vedno znašal 1,519 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob znižani trošarini ter povišani CO 2 taksi še naprej treba enako plačati 1,125 evra na liter.

Primerjava cen bencina in dizla kaže, da sta oba v Sloveniji pod povprečjem sosednjih držav, in sicer je v povprečju cena bencina nižja za 7 odstotkov, cena dizla pa za 0,5 odstotka, so zapisali na ministrstvu in dodali, da vlada zaradi povečanega prometa že celotno turistično sezono vodi politiko trošarin in prispevkov, s katero primarno omogoča stabilne, konstantne in predvidljive cene naftnih derivatov.