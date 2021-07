Od jutri vstop v Slovenijo za večino le s potrdili PCT

8.35 Vstop v Slovenijo za večino potnikov po novem le s potrdili PCT

Vlada je zelo okrnila seznam izjem, za katere je možno prehajanje meje brez dokazil. FOTO: Jože Suhadolnik

8.00 Malta preklicala prepoved vstopa v državo za necepljene potnike

Malta je prejšnji teden napovedala, da bo postala prva evropska država, ki bo prepovedala vstop necepljenim potnikom. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

V Sloveniji se bo v četrtek začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT). To bo veljalo tudi za tranzitne potnike, saj ostajata le še dve izjemi, pri katerih dokazilo ne bo nujno.Vlada je prejšnji teden sprejela odločitev, da bo od četrtka dalje možen vstop v državo vsem, ki bodo predložili dokazilo o negativnem PCR ali hitrem testu na novi koronavirusom, pri čemer PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa 48 ur. Veljala bodo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šest mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike. Pristojni organi bodo za ustreznost pogojev PCT upoštevali tudi evropsko digitalno covidno potrdilo ter tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.Oseba, ki ne predloži dokazil, bo morala v desetdnevno karanteno. V primeru tujca brez prebivališča v Sloveniji se mu vstop v državo dovoli, a se ga napoti v karanteno, če dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer mu vstopa v Sloveniji ne bodo dovolili. Karantena se lahko prekine peti dan z negativnim testom PCR.Vlada je zelo okrnila seznam izjem, za katere je možno prehajanje meje brez dokazil. Po novem bo to dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. Med izjemami tako med drugim ni več tranzitnih potnikov ali dnevnih migrantov.Odlok bo predvidoma veljal do vključno 23. julija.Malta je v torek le nekaj ur pred uveljavitvijo preklicala prepoved vstopa v državo za necepljene potnike. Po novem bodo necepljeni potniki lahko vstopili v državo, a bodo morali v karanteno. Dolžine karantene niso določili, a je do sedaj veljala 14-dnevna samoizolacija za tiste, ki so prišli na Malto z bolj rizičnih območij.Malteška vlada je v torek v uradnem listu objavila spremenjen režim, kot so ga komunicirali pred tem. Po novem bodo osebe, ki pridejo na Malto brez potrdila o cepljenju, morale v karanteno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Sredozemska država je prejšnji teden napovedala, da bo postala prva evropska država, ki bo prepovedala vstop necepljenim potnikom. Evropska komisija je bila do tega zelo kritična, saj da bi lahko odločitev Malte spodkopala evropsko digitalno covidno potrdilo.Prejšnji teden je malteški minister za zdravjepoleg tega napovedal zaprtje Malte za večino držav, saj da bi vstop v državo dovolili le potnikom z malteškim, britanskim ali evropskim covidnim potrdilom. Po novem so v uradnem listu, ki je stopil v veljavo danes, naštete tudi številne druge države, med njimi Japonska in deli ZDA.Za prebivalce Malte, ki niso cepljeni, po novem velja, da lahko predložijo negativen test PCR, če prihajajo iz države na seznamu v uradnem listu.Malto so večkrat hvalili kot evropsko zgodbo o uspehu glede cepljenja proti covidu-19, saj je v celoti cepljenih 80 odstotkov odraslih. Vendar v državi beležijo porast števila okužb, ki jih povezujejo predvsem z jezikovnimi šolami. Medtem ko so imeli konec junija 28 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom, jih imajo sedaj 252.