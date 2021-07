Ob vrnitvi iz tujine je pomembna ozaveščenost in previdnost

Razširjenost različic

V slovenskih bolnišnicah je po najnovejših podatkih hospitaliziranih 39 obolelih s covidom-19, od teh 10 na intenzivni terapiji. Novih smrti včeraj ni bilo.Ob 1.846 PCT-testih je bilo včeraj 84 oseb pozitivnih na okužbo z novim koronavirusom, kar je 4,6-odstoten delež vseh opravljenih testov. V istem dnevu so pristojni opravili 25.531 hitrih antigenskih testov. 7-dnevno povprečje se je povečalo in zdaj znaša 60,9, medtem ko je 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev 29,2.Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 se je namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZposvetila aktualnim epidemiološkim razmeram v Sloveniji in tujini.Čakš Jagrova je izpostavila, da je skupno število primerov okužb po svetu preseglo 184 milijonov, bližamo pa se tudi 4 milijonom smrti.Povečanje novih primerov zaznavajo vsi konci sveta, predvsem Evropa in Mediteran, izjema je zgolj ameriška regija, kjer beležijo rahel upad. Največ novih primerov je v Braziliji, Indiji in v Kolumbiji, medtem ko skupna evropska regija beleži 30-odstotno rast, predvsem v Rusiji, Turčiji, Švedski in Veliki Britaniji.Znotraj EU je nekoliko naraslo število pozitivnih primerov, hkrati se beleži tudi manjši porast smrti, ko v prejšnjih mesecih, ugotavljajo na NIJZ. S prejšnjimi tedni je v EU porasla tudi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev.Evropa je v povprečju sicer beležila padec novih primerov, vendar se to počasi zmanjšuje. Pristojne organizacije medtem ugotavljajo izrazito širjenje različice delta, ki zdaj zajema cel svet.Epidemiološke razmere v Sloveniji so se nekoliko spremenile. Opazit gre, da se je dvignil delež pozitivnih testov, poskočilo je tudi število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev, izpostavlja Čakš Jagrova.»V Sloveniji je veliko uvoženih okužb. Beležimo tudi uvožene skupke; torej osebe, ki pridejo iz tujine in okužijo svoje domače in prijatelje. Največji delež uvoženih okužb je iz Španije, nekaj malega iz Hrvaške,« so jasni na NIJZ.Čakš Jagrova je danes potrdila, da se stroka zaveda, da je testiranje šibkejši člen od treh postavk modela PCT. V tem smislu se lahko zgodi, da bodo priporočila šla v smeri zgolj cepljenih in prebolelih. Skupnega stališča s strani epidemiološkega kolegija še ni, je pa področje zelo široko in nedorečena tudi v drugih državah, še poudarja.Obenem na NIJZ pravijo, da sta si Evropska komisija in strokovni javnozdravstveni svet enotna, da množične prireditve predstavljajo veliko tveganje za javno zdravje iz različnih dejavnikov. »V zdajšnji situaciji so tovrstne prireditve še dodatno tveganje za širjenje covida-19. Ni toliko pomembno od kje in kako prihajamo; pomembno je, da se ljudje zavedajo, da ko pridejo s teh dogodkov, to predstavlja večjo nevarnost za širjenje okužbe. Pomembno je da se zavedajo in odgovorno obnašajo, ko se vrnejo domov. Da s svojim načinom življenja ne ogrožajo svojih starejših svojcev in drugih starejših oseb,« razlaga Čakš Jagrova.Na NIJZ so se znova dotaknili tudi maturantskih izletov, ob tem pa so poudarili, da vsi imajo vsi maturantje, ki so se vrnili v Slovenijo konkretne napotke, kako ravnati, na kaj biti pozoren in kaj pomeni karantena.