Od molka in stigme k razumevanju in podpori

Premik od kulture molka in stigme h kulturi odprtosti, razumevanja in podpore. To je smisel gesla Spreminjajmo razumevanje samomora, s katerim zaznamujemo svetovni dan preprečevanja samomora 10. septembra, njegov cilj pa je ustvarjanje bolj podporne in sočutne družbe. Na Zbornici kliničnih psihologov poudarjajo, da zahtevajo duševne motnje in stiske varno ter strokovno obravnavo, česar pa predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti po njihovem mnenju ne zagotavlja.

Zaradi samomora vsako leto umre več kot 700.000 ljudi, lani si je v Sloveniji življenje vzelo 295 moških in 63 žensk, skupaj 358, kar je 44 manj kot leto prej. Lani so zaznali upad v vseh starostnih skupinah, razen med starejšimi od 85 let. Med regijami ostajajo najbolj ogrožene na vzhodu, največji upad v primerjavi s preteklimi leti pa zaznavajo v savinjski regiji. Količnik na 100.000 prebivalcev je 16,96, kar je najmanj v zadnjem desetletju, še vedno pa med najvišjimi v Evropi. Tudi dolgoročni trendi so spodbudni, a poznavalci pravijo, da so previdno optimistični.