Od srede do srede: Križ čez grozno leto

»Dober dan zadnjič letos. Čez tole grozno leto bova naredila počasi križ, pred tem pa evidenco,« so prve besedev zadnjem Od srede do srede z letnico 2020. »Covid. Državi gre slabo. Po primerjavah med državami se je večja tragedija zgodila samo še Belgiji. Zakaj?«»Dobro vprašanje. Verjetno gre to vštric tudi s slabim ukrepanjem ali neukrepanjem uradnih ljudi, tistih, ki so za to zadolženi. Dvomim, da bi se tegobe sveta tako skoncentrirale na nekem tako malem teritoriju in povzročile tako stanje,« odgovori»V prvem valu v pomladnih mesecih smo imeli glede tega, kako je bila epidemija zamejena, zajezena, eno najbolj ugodnih rešitev. V jesenskih mesecih pa izjemno, izjemno tragično,« nadaljuje Žerdin. »Spomladi smo poslušali, česa vsega vladani naredila. Ko se je rast epidemije v prvem valu umirjala, se je vlada ukvarjala z nečim, čemur je premierrekel poskus poenotenja tako imenovane stroke. To je vodilo v obglavljenje vrha Nacionalnega inštituta za javno zdravje, strokovnjak za epidemiologijo je bil postavljen na stranski tir. Zatem strokovnjakov za epidemiologijo ni bilo več oziroma so bili praktično neslišni. Na čelu inštituta imamo strokovnjaka za javno zdravje, a je njegova ožja specialnost narkomanija. Je odnos predsednika vlade do tako imenovane stroke razlog, da nam je šlo jeseni toliko slabše?« vpraša Žerdin.»Mislim, da je splošna erozija zaupanja v ukrepe in državo naredila več kot pa slaba stroka. Stroke je kar nekaj,« odgovori Markeš. »Amerika ima svojega, kljub temu da jepočel veliko neumnosti oziroma jih še počne. Stroki se je vedno zaupalo, ne zaupa pa se ukrepom. Objektivno je, da smo imeli v določenem obdobju velik tranzit iz Bosne proti Nemčiji, tam je bila kužnost visoka, subjektivno pa, da so zdajšnji ukrepi nelogični, nesmotrni, včasih tudi nesmiselni. Ljudje zaupanje v smiselnost lastnega žrtvovanja izgubijo, ko gledajo, kako za nekatere ukrepi ne veljajo, niso veljali in ne bodo veljali. Tu je mogoče iskati bistven razlog za razliko med prvim in drugim valom.«»Pri igrah zaupanja ne gre samo za vprašanje ali ljudstvo, prebivalci, javnost zaupajo vladi, ampak tudi za to, ali oblast zaupa ljudstvu. Sporočilo oblasti, kot sem ga razumel, je, da ljudstvu ne gre zaupati, ker se bo obnašalo neodgovorno,« še pove Žerdin.»Mislim, da imamo v Sloveniji večji problem od covida-19. To je sama vlada,« za slovo od leta 2020 še pove Janez Markeš. »Ta vlada je naredila nepopisno škodo. Upam, da še popravljivo.«