Od srede do srede: O toksičnem prepletu zasebnega in javnega

»Eno oko imava uperjeno čez ocean, v prisego novega ameriškega predsednika, a poglejva najprej v domačijo in neverjetno informacijo, ki jo je objavila novinarkana Pop TV,« današnji pogovor uvede. Namreč informacijo o tem, kakšni so bili zaslužki institucije, ki jo vodi zdravnik. Konkretno astronomski zaslužki z izvajanjem hitrih testiranj.»Marko Bitenc je član strokovne skupine, ki deluje pri ministrstvu za zdravje, in ima torej pri roki vse insajderske informacije o tem, kaj bodo v prihodnjih dneh in tednih predlagali glede ukrepov. Po drugi strani je zasebnik, ponudnik zdravstvenih storitev, ki so se izkazale kot zelo donosne,« doda Žerdin.»To vidim v širšem kontekstu razmerja med zasebnim in javnim zdravstvom. Ta segmenta se ne moreta medsebojno mešati. Odločevalci ne morejo biti tako v enem kot drugem organu, to je konflikt interesov,« situacijo komentira»Druga, izredno pomembna raven pa je, kar ponavljava že več let. Namreč poseben status slovenskega javnega zdravstva, ki je zapuščina starih časov. Podedovali smo dobro prakso enakosti, dostopnosti javnega zdravstva, prepletanje zasebnega interesa v javnem pa je toksično. Do tega bi morali pokazati visoko občutljivost in se upreti temu, da bi se sistem podrl,« doda.»Tretja dimenzija tega pa je širša kritika vlade. Navajamo se – čeprav upam, da se nikoli ne bomo navadili –, da se tako rekoč z vsakim izrednim stanjem, v tem primeru s covidom-19, klin, ki razceplja naše vrednosti, globlje zabija,« še pove.