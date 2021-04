Od vzorne učenke do problematične članice

V nadaljevanju preberite:

Sedemnajsto leto članstva v Slovenije v EU mineva v znamenju repozicioniranja Slovenije znotraj sedemindvajseterice. Osnova, ko se je 1. maja 2004 z vstopom v EU uresničil ključni slovenski zunanjepolitični cilj, je bila zelo dobra. Slovenija je bila vzorna učenka in pričakovalo se je, da se bo zelo hitro, tako politično kot ekonomsko, pridružila najrazvitejšim jedrnim članicam. A kmalu po včlanitvi v EU so slovenske vlade izgubljale zagon, ki je bil izrazit v procesu vključevanja v evroatlantske integracije. Slovenija je postajala vse bolj pasivna in neambiciozna članica.



Kam je Slovenijo s svojo politiko in dejanji umestila tretja vlada Janeza Janše? Je nemško-francoski vlak Sloveniji dokončno odpeljal, ko se je postavila na suverenistične pozicije, ki so usklajene z državami Višegrajske skupine?