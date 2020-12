Odgovorni vlagajo ovadbe, financiranje ustavljeno

Ljubljana – Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je v zvezi s financiranjem Slovenske tiskovne agencije (STA) ovadil šest oseb. Novinarski sindikat je direktorja Ukoma Uroša Urbanijo prijavil državnemu tožilstvu zaradi suma nezakonite prekinitve financiranja STA.



Pozivom Ukomu, naj poravna svoje zakonske obveznosti, sta se pridružila še parlamentarni odbor za kulturo in Društvo novinarjev Slovenije (DNS).



Ukom, ki ga vodi Uroš Urbanija, je vložil ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper prejšnjo direktorico Ukoma Kristino Plavšak Krajnc. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev je ovadil direktorja STA Bojana Veselinoviča ter člane nadzornega sveta STA.



Prejšnja direktorica Ukoma naj bi kaznivo dejanje storila z lanskim podpisom pogodbe o opravljanju javne službe v letu 2020 v imenu Ukoma kot predstavnika ustanovitelja družbe STA, za kar pa Ukom ni imel pooblastila.



Direktor STA Veselinovič naj bi kaznivo dejanje storil s podpisom te pogodbe, vedoč, da jo sklepa z organom, ki nima pooblastila za zastopanje ustanovitelja družbe STA.

Ovaden tudi Urbanija

Sindikat novinarjev Slovenije je že v petek na državno tožilstvo podal naznanilo kaznivega dejanja zoper Uroša Urbanijo zaradi suma, da je zlorabil uradni položaj, presegel pooblastila ter da z nevestnim delom povzroča škodo opravljanju javne službe STA in informiranju državljanov.



S prekinitvijo financiranja je direktor Ukoma po mnenju sindikata svojevoljno in nepooblaščeno posegel v uzakonjene pravice ustanovitelja in njegovega zastopnika kot tudi v njuno dolžnost zagotovitve institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti ter financiranja javne službe STA.



Z nezakonitim ravnanjem Urbanije je nastala in nastaja velika premoženjska škoda, ogroženi so dejavnost nacionalne tiskovne agencije, stabilnost njenega poslovanja ter socialna eksistenca in izplačila za opravljeno delo več kot sto redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

Za financiranje tudi poslanci in DNS

Parlamentarni odbor za kulturo pa je včeraj vlado pozval, naj v treh dneh izpolni obveznosti do STA. Vlada naj izplača oktobrsko nakazilo za javno službo in za storitve po letni tržni pogodbi ter s tem zagotovi nadaljnjo stabilnost STA.



Nekateri poslanci so znova opozorili na »sistematične napade vlade na slovenske medije« in menili, da gre tudi tokrat za pritisk na medijsko svobodo, novinarsko neodvisnost in uredniško avtonomijo.



Tudi iz Društva novinarjev Slovenije (DNS) so vlado pozvali, naj zahteva od Ukoma zakonito ravnanje. Obrnili so se na SMC, NSi in Desus, ker so pozivi vodilni vladni stranki brezpredmetni.



Obsodili so besede ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki je na seji odbora za kulturo dejal: »Res je, da se izdelovanja avtomobilov in novic ne da primerjati, za avtomobile je potrebnega ogromno znanja.« Takšna žalitev po oceni DNS le pritrjuje že večkrat izraženi nameri SDS po razgradnji svobodnega novinarstva in medijev.

