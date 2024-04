Odločitev o priznanju Palestine v »doglednem času«

Kot je bilo napovedano, so bile teme pogovora drugega obiska predsednika španske vlade Pedra Sáncheza​ pri predsedniku slovenske vlade Robertu Golobu razmere na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na priznanju Palestine kot poti k trajnemu miru v regiji, ki se je z iranskim napadom na Izrael znašla na robu prepada.

Pedro Sanchez je pohvalil razumnost, ki jo Slovenija kaže v prizadevanjih za rešitev konflikta in humanitarne katastrofe v Gazi. Izpostavil je, da tako Španija kot celotna EU potrebujeta glas Slovenije v varnostnem svetu Organizacije združenih narodov.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Ker ne Slovenija ne Španija ne želita dodatne eskalacije na Bližnjem vzhodu, je na voljo več poti, glavna pa je po Sánchezovi oceni diplomatska, ki vključuje priznanje Palestine. Španski predsednik vlade se trenutno mudi na turneji, pred Slovenijo je že obiskal Irsko in Norveško, turnejo pa bo zaključil v Belgiji.

Slovenski in španski premier sta konec marca ob robu vrha EU skupaj s predsednikoma vlad Irske in Malte sprejela skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. A konkretne časovnice, kdaj bi se lahko zgodilo, se Golob in Sánchez v izjavi za javnost nista dotaknila.

Sanchez je prepričan, da je mogoče pravični mir in diplomatski izhod krize v Gazi doseči s sprožitvijo političnega procesa, katerega začetek je ravno priznanje Palestine. Golob je zatrdil, da imata Španija in Slovenija identične poglede glede reševanja krizne situacije na Bližnjem vzhodu. Golob meni, da je priznanje Palestine prvi korak, ki pa gotovo ne bo zadoščal. O tem, kdaj bo pravi trenutek za priznanje Palestine, si bosta državi skupaj s partnerji v EU izmenjevali poglede, da »v doglednem času pridemo do odločitve«.

Golob je poudaril, da je časovnica priznanja odvisna tudi od drugih držav in dogodkov v mednarodni skupnosti. Znano je, da si slovenski predsednik vlade prizadeva, da bi bila skupina evropskih držav, ki bi skupaj priznala Palestino, čim širša, saj bi bil s tem učinek na Izrael, ki krši mednarodno pravo v Gazi, večji. Golob si tudi močno prizadeva, da bi se temu krogu priključila tudi Francija. Priznanje Palestine bo konec meseca ena od glavnih tem obiska predsednika Emmanuela Macrona v Sloveniji.

Zunanja ministrica Tanja Fajon se tokrat ni imela možnosti sestati s socialističnim kolegom Sánchezom, saj se mudi na obisku na Japonskem. Njene prioritete so trenutno usmerjene v predlog za včlanitev Palestine v to Organizacijo združenih narodov.

Vsi koalicijski poslanci podpirajo priznanje Palestine. »Zagovarjamo čimprejšnje priznanje palestinske države. V zadnjih letih še ni bilo tako primernega trenutka za priznanje. V tej tragediji, ki se dogaja palestinskemu ljudstvu, se postavljamo na stran ljudi, družin in otrok, ki tam izgubljajo življenja in prihodnost,« pa je včeraj dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko.