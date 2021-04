Odločno proti pritiskom delodajalcev na zaposlene

Sindikat državnih organov ugotavlja, da se veliko javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti med zaprtjem države zaradi epidemije sooča z nejasnostmi denimo glede izrabe dopusta iz leta 2020. Delodajalci nekaterim predlagajo izrabo tega dopusta, toda biti doma zaradi epidemije ne pomeni biti na dopustu, navaja sindikat.



Postavlja se vprašanje tistih uslužbencev, ki zaradi narave dela ne morejo delati od doma, zato jim delodajalci predlagajo izrabo neporabljenega letnega dopusta iz leta 2020. A to ni v skladu z namenom dopusta, saj biti doma v tem primeru ne pomeni biti na dopustu, so poudarili v Sindikatu državnih organov Slovenije.



Po njihovem pojasnilu lahko delavec glede na sedmi protikoronski zakon ves neizrabljeni letni dopust iz leta 2020 prenese v leto 2021 in ga izrabi do konca leta. Ta izjema pa se nanaša na zaposlene, ki letnega dopusta niso mogli izrabiti zaradi nujnih delovnih potreb, ki so povezane z obvladovanjem epidemije covida-19, oziroma zaradi posledic epidemije. Ob tem, da so ponekod predlagali zaposlenim delo od doma ob predpostavki, da so porabili ves lanski dopust, pa sindikat poudarja, da se dela na domu ne sme pogojevati z izrabo starega letnega dopusta. Delo na domu je namreč eden od pomembnih elementov pri preprečevanju širjenja epidemije.



Nadalje je po navedbah sindikata vse več pozivov k javni kritiki in uporabi pravnih sredstev zoper delodajalce, ki so sicer na zakonit način zlorabili namen dodatkov k plači za nevarnosti in posebne obremenitve iz kolektivne pogodbe za javni sektor, ki so določeni tudi za delo med epidemijo. Tak dodatek naj bi se izplačeval v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca za čas, ko obstaja možnost okužbe. Toda v praksi so največ dobili tisti, ki so svoje delo opravljali »daleč od strank in v zavetju svojih pisarn«, so zapisali v sindikatu.



Nadalje morajo biti po njihovem prepričanju vsi javni uslužbenci državnih organov in uprav lokalnih skupnosti, ki so primerljivo delo opravljali na sedežih organov, obravnavani enako, še posebej pa mora primerljiva obravnava veljati za pooblaščene uradne osebe represivnega dela državnega aparata, inšpektorje državnih in občinskih inšpektoratov ter druge uradnike in strokovno tehnične delavce državnega aparata, ki dela in naloge v času razglašene epidemije opravljajo na terenu oziroma neposredno s strankami.



Ob vladni najavi sprememb v sistemu plač v javnem sektorju, ki bi dopuščale izstop posameznih delov javnega sektorja iz enotnega sistema, pa izpostavljajo, da se kvalificirana večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja zavzema za enoten plačni sistem. Pri tem poudarjajo, da bi se morali za javne uslužbence državne uprave, organov pravosodja in uprav lokalnih skupnosti z vlado pogajati ločeno.

