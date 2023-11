Odpravljeni dvomi predsednice Pirc Musar in veleposlanika Boštjana Malovrha

V nadaljevanju preberite:

Kot so nam potrdili na zunanjem ministrstvu, so iz pravne službe sekretariata Organizacije združenih narodov dobili pravno mnenje, da je bilo vladno imenovanje Samuela Žbogarja za vodjo posebne misije za čas članstva in statusa opazovalke Slovenije v varnostnem svetu svetovne organizacije izpeljano zakonito in v skladu z vsemi pravili.

Kot je znano, je imenovanje Žbogarja na čelo posebne misije za čas članstva in statusa opazovalke Slovenije v varnostnem svetu posebej zmotilo predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je dejala, da v postopek imenovanja ni bila vključena in da naj o njem ne bi bila ustrezno obveščena.

Svoje nezadovoljstvo je Pirc Musarjeva izrazila ob robu septembrskega zasedanja generalne skupščine OZN v New Yorku, kjer je izjavila, da je julijska odločitev vlade o imenovanju Žbogarja za vodjo posebne misije za čas članstva v varnostnem svetu OZN nenavadna. S to izjavo je tedaj presenetila vse, tudi svoje zunanjepolitične svetovalce.