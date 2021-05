Odvisni od lepega vremena ob koncu tedna

Strah, da bodo države zadrževale goste doma

Želijo si, da bi ponovili lansko poletje

»Razmišljali smo o odprtju, a smo na koncu vendarle ugotovili, da vseh pogojev ne moremo izpolniti. Vsaj ne tako, da tega ne bi občutili gostje,« je povedalaiz hotela Kempinski Palace Portorož. V bližnjem družinskem hotelu Tomi pa sobe napolnijo predvsem ob koncu tedna, in sicer večinoma z domačini gosti.»Odprtje zgolj 30 sob, kolikor je sedanja omejitev, bi se nam finančno še izšlo, zataknilo pa se je pri zagotavljanju 20 kvadratnih metrov na gosta. V hotelski jedilnici, ki meri 300 kvadratnih metrov, bi lahko postregli le 15 gostov, naročanje po izmenah pa ni skladno s storitvijo v luksuznem hotelu. Zato smo sklenili še počakati,« nadaljuje predstavnica hotela Kempinski Palace Petra Zierer.Pretekli teden so odprli Kempinski Hotel Adriatic v hrvaški Savudriji, kjer težav s podobnimi omejitvenimi ukrepi nimajo. Med prvimi gosti je bilo veliko Srbov (tako savudrijski kot portoroški hotel sta v lasti srbskega poslovneža). Za naprej imajo največ povpraševanja ob koncih tedna, a precej manj, kot so ga bili v tem času vajeni. Sogovornica pričakuje tudi prihod tujih gostov ob napovedani sprostitvi zaščitnih ukrepov v drugi polovici meseca v Avstriji, podobno velja tudi za Italijo. Veliko zanimanja pa imajo že za poletne mesece.»Bojim se, da bodo države poskušale zadržati svoje državljane doma in jim bodo postavljale stroge pogoje ob vrnitvi iz tujine,« poudarja, lastnik družinskega hotela Tomi nad Portorožem. Svoj hotel je odprl takoj, ko je vlada to omogočila in ob koncu tedna gosti večinoma slovenske obiskovalce, nekaj pa ima tudi avstrijskih, nemških in italijanskih poslovnih gostov. »Lani so nas rešili predvsem nemško govoreči turisti, italijanskih pa je bilo zelo malo,« omeni.V portoroški verigi LifeClass, v lasti Istrabenza Turizem, ostajajo pri le enem odprtem hotelov od skupaj šestih. V hotelu Neptun so že pred sprostitvijo ukrepov gostili poslovneže in zdraviliške goste z napotnico. Postopno bodo s povečanjem povpraševanja in pričakovanim nadaljnjim sproščanjem ukrepov odprli še druge turistične kapacitete, za katere iščejo tudi dodaten kader.V družbi Adria Ankaran so med prvomajskimi prazniki odprli kamp in apartmaje, v prihodnjih dneh pa bodo postopno še ostalo. »Dovoljen obseg delovanja kapacitet je seveda precej okrnjen, zato o neki visoki zasedenosti ne moremo govoriti,« je komentiral direktorPoudaril je, daje zanimanje gostov maja res še nekoliko skromnejše, a imajo zato veliko povpraševanja za poletno sezono.»Odprli smo v petek in konec tedna napolnili teh 30 sob, čez teden pa je gostov manj. Opaziti je, da ni tujcev in skupin, ki so prevladovali v predsezoni,« pravi, direktorica Hotela Jezero v Bohinju. Tako so odvisni predvsem od lepega vremena ob koncu tedna. Za junij so imeli že veliko odpovedi rezervacij. »Vlada velika negotovost in samo želimo si lahko, da bi ponovili lansko poletno sezono,« zavzdihne.»Glede na razmere smo lahko z obiskom zadovoljni,« optimistično pravi direktor Turizma Bohinj. Opaža, da prihaja kar nekaj poslovnih gostov, ponudniki nastanitev napovedujejo tudi postopno odpiranje v drugi polovici maja. »Upamo, da bodo v prihodnjih tednih vendarle dodatno sprostili zaščitne ukrepe proti epidemiji in bo turizem lahko res spet zaživel,« sklene.