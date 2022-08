Odziv na očitke Urbanije o nesposobnosti: Posvetovala se bova z odvetnikom

Dnevna urednica oddaj Dnevnik in Odmevi Vesna Pfeiffer in voditelj informativnih oddaj Saša Krajnc zanikata očitke direktorja televizije Uroša Urbanije, da nista sposobna opravljati svojih nalog. Prepričana sta, da takšne žalitve in klevete ne smejo ostati neodgovorjene, zato se bosta o svojih možnostih pogovorila z odvetnikom.

Krajnc je pri napovedi prispevka o Urbanijevi odločitvi za prekinitev poslovnega sodelovanja z Mladino minuli teden dejal, da prispevek objavljajo po izrecnem navodilu Rebernikove. Urbanija je na to temo zahteval poročila, ko jih je dobil, pa presodil, da se je to zgodilo, ker sta se Krajnc in dnevna urednica oddaje Pfeifferjeva znašla v stiski, ki ji nista bila kos. Zato od odgovorne urednice informativnega programa Jadranke Rebernik pričakuje, da jima bo določila drugačne naloge.

DNS: Nedopustno ustrahovanje direktorja televizije Urbanije V Društvu novinarjev Slovenije so zapisali: »Seznanjeni smo bili z dopisom, ki ga je direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija poslal odgovorni urednici Jadranki Rebernik. Direktor televizije je Sašo Krajnca in Vesno Pfeiffer obtožil, da sta brez kakršnih koli strokovnih podlag zagrešila »hudo programsko kršitev« in zato odgovorno urednico pozval, »da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala.« V društvu novinarjev ugotavljamo, da je direktor televizije s tem dopisom novinarju in urednici posredno grozil s premestitvijo in to mimo disciplinskih postopkov, v okviru katerih bi imela na voljo pravna sredstva za obrambo. Menimo, da se za formalne postopke ni odločil ravno zato, ker se zaveda, da nima pravno vzdržnih argumentov zanje. Zato ocenjujemo, da gre za nedopustno neformalno obliko pritiska, s katero želi vodstvo TV Slovenija novinarje in urednike podrediti ter jih ustrahovati tako, da bodo svoje uredniške odločitve prilagodili željam in interesom vodstva. Obveščeni smo bili tudi, da je direktor TV Slovenija v maniri »analiz«, ki jih je opravljal že kot vladni piarovec, naročil analizo povzemanja poročanja drugih medijev na RTV Slovenija, ker da se »posamezne medije povzema nesorazmerno glede na druge«. V društvu novinarjev se ob tem sprašujemo, ali direktor meni, da gre pri povzemanju za matematični problem usklajevanja vseh medijev ali pa za avtonomne uredniške odločitve, ki temeljijo na kriteriju relevantnosti objav v drugih medijih.«

»Oba opravljava svoje delo na TVS dlje kot Urbanija in žal mi je, da ne razume protokolov, ki veljajo pri ustvarjanju televizijskih oddaj,« je dejal Krajnc, ki informativne oddaje na Televiziji Slovenija vodi že 15 let, pred tem jih je vodil na TV Maribor in na različnih radijskih postajah. »Vodil sem tudi zelo nepredvidljive oddaje, kot so spremljanje volitev. Za svoje delo pa sem na Televiziji Slovenija od svojih nadrejenih doslej vedno dobil oceno odlično,« je popisal svoje izkušnje.

Tudi Pfeifferjeva je pojasnila, da je v novinarstvu že skoraj 40 let, od tega z RTVS sodeluje kot urednica različnih oddaj od leta 2013. Zadnja tri leta dela zlasti na Odmevih, pa tudi v TV Dnevniku, kar pomeni, da ji delo pod pritiskom ni tuje. Tudi ona je bila zadnja tri leta za svoje delo v informativnem programu ocenjena z odlično oceno.

Nikakor torej ne gre za kakršnokoli nesposobnost opravljanja nalog, pravi problem v tej zgodbi je, da je kot urednica dolžna sodelovati pri pripravi prispevkov, pa svojega dela ni mogla opraviti, je opozorila.

Spremembo teme prispevka naj bi zahtevala odgovorna urednica Jadranka Rebernik. FOTO: Jure Eržen/Delo

Šlo je namreč za prispevek, ki ni bil napovedan. »Pričakovala sem prispevek o covidnih testih v lekarnah, s katerim naj bi promovirali oddajo Panorama na 2. programu TV Slovenija. Ko sem ob 18.03 klicala novinarja, pa mi je povedal, da so vmes spremenili temo in tudi, da je prispevek že zmontiran, kar pomeni, da nisem imela več možnosti pregleda ali vpliva nanj,« je povedala. To je potrdil tudi Krajnc, ki je dodal, da je bil prispevek tudi predolg, zaradi česar so morali iz oddaje izključiti druge načrtovane vsebine.

Prispevek bi sicer lahko umaknila iz oddaje, a sta se odločila za drugo pot: da javnosti, za katero pravita, da sta ji najprej odgovorna, pojasnita okoliščine, v katerih je prispevek nastal, sta dejala. S tem sta, tako verjameta, delila informacijo, ki dviguje transparentnost javnega medija.

Spremembo teme prispevka naj bi zahtevala odgovorna urednica Jadranka Rebernik. Ob tem je nenavadno, da prispevka v oddaji Panorama nato sploh ni bilo. Zato Pfeifferjeva sumi, da so želeli s takim manevrom »podtakniti vsebino v oddajo TV Dnevnik«, pod katero se je podpisala kot urednica.

Kot manipulacijo označujeta tudi navedbe Urbanije, da zoper njiju ne bo sprožil disciplinskega postopka, ker sta se znašla v hudi stiski. Kot pravita, nista prekršila nobenih pravil, zato niti ne vesta, kaj bi jima sploh lahko očital, da bi sprožil disciplinski postopek zoper njiju.

Oba sicer za zdaj ostajata na svojih mestih. Je pa Krajnc opozoril, da je delo na TVS zadnje čase težko. Poleg pomanjkanja kadrov je navedel tudi »vedno več zahtev nadrejenih po pojasnjevanju, zakaj smo v oddaji nekaj rekli ali nečesa nismo rekli«.