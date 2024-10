Policija ovadila premierja Goloba

Specializirano državno tožilstvo je potrdilo, da so prejeli ovadbo zoper predsednika vlade Roberta Goloba. To je napisala policija, ki je v predkazenskem postopku skoraj dve leti, vse od njenega odstopa, preverjala trditve nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o Golobovih domnevnih nezakonitih pritiskih na delo notranjega ministrstva in policije. Za katero kaznivo dejanje gre, ni znano.

Znano je, da sta Bobnarjeva in takratni v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav svoje pričevanje o pritiskih – o njih sta pričala ob svojem odhodu in nato še lani pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki ju je povabila kot priči – usmerila predvsem zoper Goloba in njegove najožje sodelavce, ki so jima prenašali zahteve – vključno z nekdanjo generalno sekretarko Gibanja Svoboda Vesno Vuković in neformalnim svetovalcem za varnost predsednika vlade Milošem Njegoslavom Milovićem, ki je moral v zapor zaradi vpletenosti v fiktivni posel.

Postopek o Golobovem ravnanju še vedno poteka tudi pred protikorupcijsko komisijo, kamor je Bobnarjeva poleg tožilstva še prijavila domnevno kazniva dejanja Goloba in njegovih sodelavcev. Ta postopek je sicer medtem zastal, ker je protikorupcijska komisija morala počakati na dovoljenje specializiranega državnega tožilstva, preden je Golobovemu zagovorniku omogočila vpogled v njihov spis. Neuradno so želeli, da policija Goloba pred tem zasliši, ko se je to zgodilo – kar je potrdil tudi njegov zagovornik Stojan Zdolšek –, pa so junija protikorupcijski komisiji prižgali zeleno luč, da lahko tudi nadaljuje postopek preverjanja kršitve integritete.

Tožilstvo, na katerem primer vodi Blanka Žgajnar, lahko zdaj po prejemu ovadbe vloži neposredno obtožnico, zahteva sodno preiskavo, v kateri bodo iskali še dodatne dokaze, ali kazensko ovadbo zavrže in postopek zaključi. »V takšnem primeru, kot je ta, ko gre za očiten napad političarke, ki je bila policistka in ministrica za notranje zadeve, bi moralo biti tožilstvo zelo previdno pri obravnavi ovadbe. Kaj hitro se lahko izkaže, da posamezne trditve, ki so podlaga ovadbe, niso resnične. Tako kot tista o vmešavanju predsednika vlade v aretacijo vohunov,« je ovadbo komentiral Golobov zagovornik Zdolšek, ki je prepričan, da v izjavah predsednika vlade ni mogoče zaslediti elementov kaznivega dejanja.

Golob se na ovadbo policije še ni odzval in naj bi se zjutraj, prav tako je ni želela komentirati Bobnarjeva. Njen odvetnik Luka Švab pa je ocenil, da je policija očitno zbrala zadostno število dokazov in izjav vseh vpletenih. »Kar se nadaljevanja postopka tiče, je naš cilj oziroma pričakovanje, da pristojni organi opravijo svoje delo objektivno in strokovno ter da se zadevi pride do dna,« je še dejal Švab in izjavo Zdolška pripisal odmikanju od bistva te zadeve.