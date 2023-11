Skupina Zdravstvo: Ne verjemite zagovornikom državnega zdravstva

V današnji oddaji na Radiu Prvi je zagovornik pacientovih pravic Marjan Sušelj, nekdanji prvi mož Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s svojo izjavo razburil člane Skupine zdravstvo.si - zagovornike javnega, ne pa državnega zdravstva.

Med drugim je v pogovoru namreč dejal, da se pacienti po navadi poslužujejo samoplačniških posegov za lažje preglede. Ker ljudje ne v javnem sistemu ne pridejo do prvega pregleda, gredo v zasebne samoplačniške ambulante. »A ko gre za resnejše preglede, je spet na vrsti javna zdravstvena mreža,« je dejal in opozoril, da kot varuh pacientovih pravic prejema veliko pritožb, saj zasebniki posegov ne opravijo vedno kakovostno. Pacienti so v takih primerih slabo zaščiteni, reklamacije pa je težko reševati, je pojasnil in ljudem odsvetoval uporabo zasebnih samoplačniških ambulant. »Pogosto se pokaže, da je tam interes predvsem zaslužek,« je opazil Sušelj.

V skupini zdravnikov -- Zdravstvo.si, ki si prizadeva za javno zdravstvo v korist bolnika in jo sestavljajo Matej Beltram, Gorazd Kalan, Matija Kališnik, Janez Koprivec, Marko Noč, Simon Podnar, Samo Vesel, Andrej Vranič, Krištof Zevnik, so se na Sušljevo izjavo odzvali z objavo statistike rezultatov operacije perkutane vstavitve srčne zaklopke na UKC Ljubljana in v privatni ambulanti MC Medicor, ki kaže, da je v UKC Ljubljana v 30 dneh po operaciji umrlo 5,5 odstotka pacientov, v MC Medicor pa le 0,4 odstotka.

Ob tem Sušlja sprašujejo, ali šteje vstavitev srčne zaklopke med lažje posege in zakaj je poseg v državni ustanovi plačan bolje kot enak poseg pri zasebniku. Sušljev odziv bomo objavili takoj, ko ga bomo prejeli.