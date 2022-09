Okoli 300.000 imetnikov vozniškega dovoljenja si lahko oddahne

Na ministrstvu za infrastrukturo so potrdili, da bo ministrska ekipa na četrtkovi vladni seji obravnavala novelo zakona o voznikih, v kateri je med drugim predvideno podaljšanje roka za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih do vključno 18. januarja 2013. Rožnata vozniška dovoljenja bodo tako v obtoku do leta 2033. Samo na območju UE Ljubljana bi morali do konca leta zamenjati več kot 39.000 vozniških dovoljenj.

V obtoku je trenutno še okoli 308.443 papirnatih roza vozniških dovoljenj. FOTO: Leon Vidic/Delo

Spomnimo, da bi v Sloveniji skladno z evropsko direktivo morali rožnata vozniška dovoljenja, ki, kot pravijo na infrastrukturnem ministrstvu, ne izpolnjujejo evropskih zahtev, zamenjati z novimi. »S spremembo zakona o voznikih se podaljšuje rok za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih. Namesto do zdaj veljavnega roka za zamenjavo, to je do 19. januarja prihodnje leto, se določa nov skrajni rok za zamenjavo vozniških dovoljenj, to je 19. januar 2033,« pravijo na ministrstvu, ki ga vodi Bojan Kumer. Čeprav naj bi novelo zakona vlada sprejela že na četrkovi redni seji, jo morajo potrditi še v državnem zboru.

Strah pred navalom na upravne enote

Na resornem ministrstvu niso odgovorili na vprašanje, zakaj so se odločili za spremembo zakonodaje in s tem podaljšanja roka za zamenjavo starih vozniških dokumentov za nova. Neuradno je slišati, da naj bi vlada s tem preprečila naval strank na upravne enote. Samo na ljubljanski upravni enoti, ki velja za največjo v državi, bi morali državljani do konca leta zamenjati 39.206 vozniških dovoljenj. Ker je letos supervolilno leto, poleg tega so napovedani razpisi treh referendumov, bi zamenjava starih vozniških dovoljenj za nova pomenila dodatno delo za uradnike. Teh je, kot opozarjajo na upravnih enotah, premalo.

Na resornem ministrstvu pravijo, da je po zadnjih podatkih v obtoku še 308.443 papirnatih roza vozniških dovoljenj. In dodajajo: »Od 19. januarja 2013, ko se vozniška dovoljenja izdajajo na obrazcu, ki izpolnjuje vse zahteve evropske direktive, do konca avgusta je bilo v Sloveniji izdanih 1.681.517 vozniških dovoljenj.« Slovenija je že pred leti preložila skrajni rok za zamenjavo vozniških dovoljenj. Prvi rok je bil 30. april 2018, kasneje je državni zbor določil še pet let časa za prehod. Če bi ta odločitev veljala, bi morali vozniška dovoljenja zamenjati do 19. januarja prihodnje leto. Dodajmo še, da je treba za izdelavo novega vozniškega dovoljenja na upravni enoti odšteli slabih 20 evrov.