Okolje nad sramoto v Jernejevem kanalu

Odstranjevanje potopljenih plovil iz Jernejevega kanala. Foto Bortis Šuligoj

Redarji tako obveščajo lastnike zanemarjenih plovil. Foto Boris Šuligoj

1,2 milijona evrov bo stal 1266 metrov dolg mostovž, namenjen privezom in pešcem.

Po več desetletjih največje sramote v krajinskem parku Sečoveljske soline se je Javno podjetje Okolje Piran danes lotilo urejanja razmer, ki so jih povzročili nedovoljeni privezi. Danes so ponovili akcijo, kakršnih je bilo v preteklosti že nekaj: odpeljali so šest potopljenih in zapuščenih bark, v naslednjem tednu jih bodo še devet.Seveda je to šele začetek, saj bodo priveze morda uredili do konca leta 2022. Urediti pa je treba še vsaj tri stvari: ribiško pristanišče ob ustju kanala, območje lagune in starega škvera in cesto s komunalno infrastrukturo ob kanalu.Upravljanje Jernejevega kanala je Okolje uradno prevzelo 7. maja, ko je bil objavljen občinski odlok o upravljanju pristanišča, ki so ga sprejeli s podporo večine piranskih svetnikov. Danes so začeli delavci piranskega komunalnega podjetja poleg odstranjevanja plovil tudi obsežna vzdrževalna deli - čiščenje in urejanje degradiranega območja, ki je sestavni del sicer enega najlepših in posebnih krajinskih parkov v državi. Poleg plovil morajo iz kanala pobrati tudi potopljene boje, vrvi, kole, deske, pločevinke in drugo šaro, ki onesnažujejo okolje in ovirajo plovbo. V preteklosti so iz kanala odpeljali že vsaj 50 potopljenih plovil, zdaj jih bodo še 15. Te bodo začasno spravili na deponijo Okolja v Dragonji. Če odpeljanih plovil lastniki ne bodo prevzeli (in plačali nastalih stroškov), jih bodo po določenem času prodali zainteresiranim, ali pa peljali na uničenje. Tudi sicer odlok predvideva enostavnejši postopek odstranjevanja potopljenih plovil, če lastniki zanje ne bodo primerno poskrbeli.Od 7. maja je začelo Okolje obračunavati nadomestilo za vzdrževanje območja začasnih privezov. Tako bodo za najkrajša plovila morali letno odšteti 346 evrov, za plovila do 6,5 metra - 614 evrov za ostale barke pa bo razpon letnega nadomestila znašal med 614 in 2557 evrov. V Okolju so izračunali, da bi letno iz tega naslova lahko zbrali 138.000 evrov, kar bi zadoščalo za stroške vzdrževanja kanala. Še lani oktobra je bilo na nedovoljenih privezih v kanalu 243 plovil, zdaj jih je kakih 50 manj, saj je videti, da so lastniki sami odpeljali nekaj deset plovil.Okolje je pri projektnem podjetju Izvor (ki je izdelalo tudi projektno dokumentacijo za lokacijski načrt) naročilo izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 1266 dolgega in približno 3,5 metra širokega lesenega mostovža. Ko bodo pridobili še vsa potrebna soglasja, bo Okolje predvidoma jeseni podal vlogo za gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujejo do konca leta. Pri tem direktor Okoljane vidi velikih možnih preprek. Zato načrtuje začetek gradnje mostovža v začetku leta 2022 in dokončanje še v istem letu. Plovila bodo privezana ob mostovžu, ki bo hkrati namenjen tudi pešcem, in bo potekal nad vodo dva do 6 metrov stran od obale. Odlok predvideva, da se bodo lahko na mostovž privezovala le plovila do šestih metrov, vendar mnogi menijo, da bi morala občinska uprava popraviti določilo in omogočiti privez plovil vsaj do osmih metrov dolžine, sicer bo ostalo v Jerneju le nekaj deset čolničkov, medtem ko lokacijski načrt dovoljuje 280 privezov.Gašpar Gašpar Mišič je povedal, da bo tak mostovž stal 980.000 evrov (brez DDV) in da imajo dve tretjini potrebnega denarja že zagotovljenega od najetega posojila. Mostovž bo nadaljevanje lepe pešpoti od Portoroža do Sečoveljskih solin in do Sečovelj. Piranski županje odgovoril, da bodo šele v naslednji fazi (torej v naslednjih letih) poskrbeli za ureditev komunalne infrastrukture in za širitev in dvig ceste (ki jo pogosto poplavi morje). Ob njej bodo uredili nekaj deset parkirnih mest, namenjenih za krajši čas parkiranja. Kako in kdaj naj bi bila urejena cesta, bo povedala projektna naloga, ki naj bi jo izdelali letos. Do konca leta pa bodo pristojna ministrstva povedala, ali bo država lahko namenila obljubljena dva milijona evrov za prenovo ribiškega pristanišča ob ustju kanala Jernej.