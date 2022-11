Oktobra več kot milijon prenočitev

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo oktobra 399.000 prihodov turistov in več kot milijon njihovih prenočitev, od tega tretjina domačih. Od začetka januarja do konca oktobra pa je Slovenijo obiskalo 5,3 milijona turistov, pri tem je bilo tujih turistov dvakrat več kot lani, kažejo podatki Statističnega urada. Slovenija se je tako močno približala številkam v letu 2019.

Tujih turistov za skoraj dve tretjini več kot lani

Oktobra je Slovenijo obiskalo 269.000 tujih turistov, ki so ustvarili približno 666.000 prenočitev, kar je 62 odstotkov več kot leto prej, največ v občini Ljubljana. Domači turisti so ustvarili 34 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Piran. Turistični nastanitveni obrati so poročali o približno 130.000 njihovih prihodih in nekaj več kot 346.000 prenočitvah; to je bilo za dobro polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, vendar za pet odstotkov več kot v 2019. Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili turisti iz Avstrije in Nemčije.

Skoraj četrtina prenočitev je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Moravske Toplice, sledile so obmorske in gorske občine ter Ljubljana.

V prvih desetih mesecih letos približno 14,2 milijona prenočitev turistov

Od začetka januarja do konca oktobra je Slovenijo obiskalo 5,3 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj več kot 14,2 milijona, kar je skoraj polovico več kot v istem obdobju lani.

Domači turisti so ustvarili 4,9 milijona prenočitev oziroma 35 odstotkov vseh.