Omejiti rabo alkohola, tobaka in sladkih pijač

V izjavi za javnost o omejitvi dostopa do sladkih pijač, tobačnih izdelkov in alkohola ter spremljajočih ukrepih po skupni seji strateškega sveta za prehrano in strateškega sveta za zdravstvo, ki se je je udeležil tudi premier Robert Golob, je stroka predlagala višje cene tobaka, prepoved elektronskih cigaret, podražitev alkohola in sladkih pijač.

Erik Brecelj je dejal, da se tej temi že vsaj deset let izogibamo.Breme kajenja, sladkih pijač in alkohola za zdravstvo je treba zmanjšati. »Odprli smo dobro debato in optimistično gledam na prihodnost,« je dejal Brecelj.

To je izjemna naložba v prihodnost, je potrdil Zlatko Fras. Bremen kroničnih bolezni, ki jih povzročajo omenjene škodljive snovi, noben sistem ne more obvladati. Bo pa učinek ukrepov viden šele v prihodnjih generacijah.

Zmanjšati je treba uporabo sladkih pijač, alkohola in tobaka zlasti pri otrocih in mladostnikih, stroka meni, da smo za nekaterimi drugimi državami zaostali za deset, 20 let, mogoče še več. Hrana, zlasti sadje in zelenjava so se zelo podražili, pri tobaku, alkoholu in sladkih pijačah pa nismo naredili dovolj.

Zavedamo se, da je to en korak, slediti jih bo moralo še veliko. Naslednji korak je dvig trošarin, prvi ukrep je dvig davka. Pri cilj pa je omejitev stroškov zdravstva, je dejal Brecelj.

Povedali so še, da so predlagali večjo uporabo lokalnega sezonskega sadja in zelenjave. Fras je ponovil, da je na dolgi rok cilj zmanjšanje stroškov zdravstva in zadovoljno in zdravo življenje prebivalstva. Živila s sladili, tudi umetnimi, so cenovno tako ugodna, da mnogi posegajo po njih.

Na do pet gramov sladkorja ali umetnih sladil na 100 mililitrov pijače v nekaterih državah ni obdavčitve, z več sladkorja pa so davki višji. Konkretni predlogi strokovnih skupin so dražje sladke pijače, tobak in alkohol, prepoved prodaje alkohola, energijskih pijač in tobačnih izdelkov v trgovinah z živili, elektronske cigarete pa bi, podobno kot v že več državah, popolnoma prepovedali.

Naloga strateških svetov je pripraviti predloge ukrepov za cenovno dostopno, varno in kakovostno hrano, ki bo čim manj škodljivo vplivala na zdravje ljudi, okolje in podnebje.