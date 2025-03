Opozarjajo na ranljivost starejših ob javnem izpostavljanju

V društvu za dostojno starost Srebrna nit v zadnjem času zaznavajo naraščanje števila medijskih objav in novih e-portalov, ki objavljajo žalostne zgodbe starejših ljudi in jih javno prikazujejo. Opozarjajo na kršenje pravic starejših zaradi neupoštevanja varovanja njihovih osebnih podatkov, zasebnosti in intime, kar skozi težke zgodbe večkrat izpostavljajo tudi mediji, včasih celo v sodelovanju s svojci prizadetih.

Po več kodeksih etike, na primer v zdravstvenem, socialnem varstvu, novinarstvu, ali po zakonodaji gre pogosto za kršenje človekovih in pacientovih pravic, etičnih načel ter za nespoštovanje človekovega dostojanstva, so opozorili v javnem pismu, ki so ga naslovili na ministrstva za solidarno prihodnost, za zdravje in za delo, na Skupnost socialnih zavodov Slovenije, varuha človekovih pravic, zagovornika načela enakosti in medije. Glavni namen pisma je na sistemski ravni izboljšati razmere na tem področju.

Prikazovanje izmučenih teles in golote ni sprejemljivo

Starejši so v procesih oskrbe najšibkejši člen zaradi svoje telesne ali psihosocialne ranljivosti, nezmožnosti soodločanja o lastnem življenju in telesu, pa tudi o bivanju, prehranjevanju, higienski oskrbi, o zadovoljevanju drugih telesnih in duhovnih potreb.

Pogosto gre za kršenje človekovih in pacientovih pravic, etičnih načel ter za nespoštovanje človekovega dostojanstva. Srebrna nit

»V zadnjem času zaznavamo povečano nasilje nad starejšimi tudi z javnim prikazovanjem posameznic in posameznikov v njihovih najranljivejših situacijah in trenutkih. Gre za izpostavljanje njihovih izmučenih teles, intime oziroma golote, posameznih delov telesa, poškodb, ki nastajajo tako v domovih starejših kot v domačem okolju, kjer je mnogo neodkritih,« so zapisali v javnem pismu.

»Vsaka objava, v katero izpostavljena oseba ne privoli, pomeni kršitev zakonodaje o varstvu osebnih podatkov,« opozarjajo v Srebrni niti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Glede na bitko za obstoj medijev opažamo, da se stopnjujejo pritiski na ljudi, da se njihove žalostne zgodbe javno prikazujejo,« pravi Irena Žagar, predsednica društva Srebrna nit. Pogosto opozarjajo na težke, ponekod že povsem nesprejemljive razmere za življenje starejših v domačem okolju, kjer doživljajo revščino, nasilje, osamljenost, zanemarjanje, kot tudi v institucijah. Iz domov za starejše prihaja preveč slabih zgodb, vključno z neprimerno komunikacijo in zanemarjanjem stanovalcev.

Skrb vzbujajoče razmere v nekaterih domovih za starejše

»Razmere v nekaterih domovih starejših vzbujajo skrb, pa ne le zaradi pomanjkanja kadra, ampak tudi zaradi neprimernega, neetičnega pristopa in komunikacije zaposlenih s stanovalci. Posebej poudarjamo, da se naša kritika ne nanaša na vse domove starejših in še zdaleč ne na vse zaposlene. Prav nasprotno, veliko zaposlenih je strokovnih, empatičnih in profesionalnih ljudi,« pravi Irena Žagar.

Vsaka objava, v katero izpostavljena oseba ne privoli, pomeni kršitev zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, še posebno o že pokojnih. Tudi če nekdo privoli v objavo, to še ne pomeni, da privolitev velja tudi po njegovi smrti ali za večkratno pojavljanje in v več medijih, opozarjajo v javnem pismu. V Srebrni niti take situacije obsojajo in menijo, da bi bilo medijski prispevek mogoče objaviti vsaj brez fotografij in brez neprimernega, žaljivega besednjaka.