Združeni narodi pozivajo k oskrbi, osredotočeni na ljudi

Jutrišnji dan, prvi oktober, je generalna skupščina Združenih narodov leta 1990 razglasila za mednarodni dan starejših, to je starih nad 65 let. Projekcije kažejo, da se bo število ljudi v tej starostni skupini po svetu več kot podvojilo, s 761 milijonov leta 2021 na 1,6 milijarde leta 2050. Še hitreje narašča število ljudi, starih nad 80 let, ugotavljajo na statističnem uradu.

V Sloveniji je bilo na začetku letošnjega leta 462.512 prebivalcev, starih najmanj 65 let. To je dvakrat toliko kot ob osamosvojitvi leta 1991. Njihov delež med vsemi prebivalci je takrat znašal 11 odstotkov, letos pa 22 odstotkov. Po podatkih Sursa narašča število ljudi, starih 100 let ali več; januarja letos jih je bilo 386 ali skoraj 15-krat toliko kot leta 1991. Med njimi je bilo 62 moških in 324 žensk. Med državami članicami EU je bil lani največji delež starejših v Italiji (24 odstotkov), najmanjši pa v Luksemburgu (15 odstotkov).

Staranje prebivalstva je pomemben trend, ki preoblikuje družbe po vsem svetu, ugotavljajo v ZN. Statistika kaže, da v polovici držav pričakovana življenjska doba ob rojstvu zdaj presega 75 let, kar je 25 let več kot leta 1950. Do leta 2030 naj bi število starejših po vsem svetu preseglo število mladih, pri čemer naj bi se ta rast najhitreje povečala v državah v razvoju.

»Ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših se zavežimo, da bomo okrepili sisteme oskrbe in podpore, ki spoštujejo dostojanstvo starejših in negovalcev,« poziva generalni sekretar ZN António Guterres. Staranje prebivalstva je namreč zelo spremenilo okolje oskrbe in zajema širok spekter potreb po plačani in neplačani podpori v formalnih in neformalnih okoljih, zato so za temo 34. praznovanja dneva starejših določili Dostojanstveno staranje: pomen krepitve sistemov oskrbe in podpore za starejše po vsem svetu. Povpraševanje po celovitem zdravstvenem varstvu, oskrbi in storitvah socialne podpore se je zelo povečalo, zlasti za starejše s stanji, kot je demenca.