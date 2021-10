Opozicija po včerajšnjem nasilju za izredno sejo DZ glede razmer v državi

Golubović: Videli smo vojno stanje

Fajon: Ljudje hočejo spremembe

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Mesec: Najnižja točka slovenske demokracije

Rajh: Izredna seja DZ nujna

Opozicija zahteva sklic izredne seje DZ glede razmer v državi. Meni, da tako več ne gre in da so predčasne volitve nujne. Vladoje vnovič pozvala k odstopu, interpelacije zoper notranjega ministrazaradi torkovega odziva policije pa po besedahne izključujejo. Več bi lahko bilo znano v prihodnjih dneh.V opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB so po torkovem dogajanju v Ljubljani, ko je policija nad protestniki uporabila prisilna sredstva, v današnji izjavi za medije ostro obsodili vsakršno nasilje. Vlado, ki po njihovem mnenju načrtno ustvarja izredne razmere, so pozvali, naj sprejme odgovornost za nastalo stanje in odstopi, saj le to vodi v normalizacijo razmer.Po besedah vodje poslancev LMŠvlada v minulem letu in pol dokazuje, da nikogar in nič ne spoštuje, ampak se odloča sama, politično. Meni, da je tudi pri torkovem posredovanju policije nad protestniki v Ljubljani šlo za politična, in ne strokovno odločitev.»Videli smo vojno stanje v Ljubljani, medtem ko so se v sobanah na Brdu pri Kranju slovenska politična elita nasmihali in dobrikali. In zato, da se umirijo razmere, so potrebne predčasne volitve,« je dejal Golubović.O tem, kaj lahko v danih razmerah stori opozicija, pa je dejal, da če želimo obdržati demokracijo, mora opozicija uporabiti vsa demokratična orodja, ki jih ima. To pa so izredne seje, obstrukcije, poslanska vprašanja itd.»Ta vlada je odgovorna za kaos v državi, za uničenje, rušenje odnosov med ljudmi, ljudi ne spoštuje, ne posluša, jih ne sliši. Vse to, kar gledamo na ulicah, je nevzdržno, zastrašujoče,« je dodala predsednica SD, ki podpira vsako mirno izražanje protesta in, kot je dejala, razume ljudi, ki so jezni, razočarani in jih je strah.Pozvala je k predčasnim volitvam, na katerih bodo ljudje pokazali, kdo ima možnost upravljati državo in na kakšen način. »Ljudje hočejo spremembe, ljudje želijo normalizacijo v državi in nesprejemljivo je, kar se dogaja, da država drvi v povsem napačno smer,« je izjavila.Koordinator Levicetorkovo dogajanje na ljubljanskih ulici vidi kot najnižjo točko slovenske demokracije v zadnjih letih. »Ta vlada ne le da ne spoštuje ničesar, ta vlada je pokazala, da zna vladati samo še na en način, in to je s silo in na silo,« je dejal Mesec. Povedal je, da so se zato v opoziciji odločili, da skličejo izredno sejo DZ na temo nevzdržnih razmer in nujnosti predčasnih volitev.Na izredni seji se morajo po njegovih besedah s poslanci, ki vladi omogočajo takšno ravnanje, pogovoriti, da tako ne gre več naprej, in se skupaj odločiti, da gredo na predčasne volitve. Vsebino izredne seje bodo predstavili v prihodnjih dneh.Ob tem je Mesec k odstopu pozval ministra Hojsa, ki je po njegovem mnenju neposredno odgovoren za torkovo policijsko nasilje, predsednika vlade Janeza Janše, ki je po njegovem mnenju odgovoren za način delovanja te vlade, in predsednika republike, ki bi moral po Mesčevih besedah biti prvi, ki stanje umirja, a »tudi danes, kot ponavadi, molči«.Tudi po besedah poslanca SABje torkovo dogajanje razlog, zakaj je izredna seja DZ nujna. »Če želimo zadeve v državi normalizirati, mora vlada odstopiti,« je dejal.O pozivu Pravne mreža za varstvo demokracije, naj poslanci ustanovijo parlamentarno preiskavo glede ukrepanja policije na protestih, so v opoziciji dejali, da omenjena izredna seja DZ ni edini mehanizem, ki ga bodo uporabili. Golubović pa je dodal, da je ena od možnosti tudi ta, da bi razširili predmet obravnave preiskovalne komisije, ki jo vodi LMŠ glede politizacije policije, o čemer pa da se bodo še pogovorili.