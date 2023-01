Opozicija tudi za razrešitev vodstva ZD Ljubljana

Opozicijski mestni svetniki s prvopodpisano dr. Tino Bregant so danes na magistratu vložili zahtevo za sklic izredne seje mestnega sveta na temo reševanja ureditve primarnega zdravstva v Ljubljani. Odločitev o tem, kdaj (in če sploh) bo sklicana izredna seja mestnega sveta, je, kot pravi Bregantova, v rokah župana Zorana Jankovića. Župan pa je danes že povedal, da bo izredno sejo sklical, če imajo predlagatelji tudi rešitve. Mestna opozicija med drugim zahteva tudi razrešitev Antonije Poplas Susič, direktorice ZD Ljubljana, ki pa jo župan Janković še naprej podpira. Dodal je, da današnjih pogovorov pri zdravstvenem ministru Danijelu Bešiču Loredanu ne bo komentiral, češ da sta se tako tudi dogovorila.

Po besedah Bregantove, sicer mestne svetnice iz vrst SLS, so za sklic izredne seje zbrali podpise 16 opozicijskih svetnikov. Med njimi je šest svetnikov iz stranke SDS, štirje so iz Levice, sklic pa podpirajo tudi Jasmin Feratović iz Piratske stranke, Jasminka Dedić iz stranke Vesna, Mojca Sojar iz NSi ter svetnika Aleš Primc in Jožef Horvat. Spomnimo, župan Janković je pred kratkim povedal, da se je že pred dnevi za sodelovanje pri reševanju problematike družinske medicine v Ljubljani ponudil tudi Primc, s katerim sta sicer na nasprotnih (političnih) stališčih.

Zahteve v trinajstih točkah

Opozicija na izredni seji mestnega sveta zahteva sprejetje 13 predlogov. Tako zahtevajo, naj oddelek za zdravje in socialno varstvo v dveh tednih pripravi kratkoročne rešitve, v enem mesecu pa srednjeročne in dolgoročne predloge ukrepov za zagotovitev dostopa do zdravnika vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom, in sicer v bližini njihovega doma, in to v najkrajšem možnem času. Zahtevajo tudi, da odbor o svojem delu mestne svetnike seznanja na vsaki seji mestnega sveta, in sicer vse dokler ne bodo imeli vsi prebivalci Ljubljane svojega osebnega zdravnika v bližini svojega doma.

Po njihovem mnenju bi moral mestni svet pozvati občinske predstavnike v svetu ZD Ljubljana, naj predlagajo začetek postopkov za zamenjavo vodstva ZD Ljubljana. »Aktualno vodstvo, ki je pripeljalo ZD Ljubljana v trenutno stanje, ne more celovito in nepristransko izvesti sanacije ter potrebne spremembe zdravstvenega sistema v Ljubljani,« menijo v mestni opoziciji.

Pilotni projekt klicnega centra v MOL

ZD Ljubljana bi moral ustanoviti posebni informacijski center za pomoč ljudem, ki so ostali brez osebnega oziroma družinskega zdravnika. Kot pravi Bregantova, bi bil to informacijski center, podoben tistemu iz obdobja epidemije, vendar v njem ne bi delovali strokovnjaki s področja medicine, ampak posamezniki, denimo s srednješolsko izobrazbo, ki bi na vljuden način podajali informacije pacientom. »To bi bil lahko informacijski center, ki bi ga občina ustanovila kot pilotni projekt in ki bi ga lahko, če bi bilo dovolj sredstev, uredili tudi na ravni celotne države,« dodaja. Med njihovimi zahtevami je tudi, naj ZD Ljubljana pripravi nabor zdravstvenih in zdravstveno-negovalnih storitev, ki jih je mogoče izvesti prek telemedicinskih rešitev in ki jih vključijo v financiranje iz javne zdravstvene blagajne. Opozicija v mestnem svetu zahteva, da se v dveh mesecih izboljša informacijska infrastruktura v ZD Ljubljana, MOL pa naj zagotovi dodatna sredstva za programe izboljšanja digitalne pismenosti prebivalcev Ljubljane.

»Ves zdravstveni kader, ki je v zadnjih dveh letih odšel iz ZD Ljubljana, naj se povabi na pogovor in analizira razloge za prenehanje delovnega razmerja. Pri tem pa naj se dogovorijo tudi pogoji, ki jih mora ZD Ljubljana zagotoviti, da se izgubljeni kadri vrnejo,« so zapisali v opoziciji. Odbor za zdravje bi se moral seznaniti tudi s podrobnim pregledom plač v ZD Ljubljana, zdravstvenemu ministru pa predlagajo izboljšave in povišanje plač. Zanimivo je, da je med predlogi tudi zahteva, naj se vsem zdravnikom in medicinskim sestram v ZD Ljubljana omogoči brezplačno parkiranje v bližini njihovega delovnega mesta in da občinski stanovanjski sklad pripravi in popravi pravilnik za najem kadrovskih najemnih stanovanj, tako da se zdravstvenemu kadru, zaposlenemu v ZD Ljubljana, omogoči bivanje v bližini delovnega mesta. Po njihovem mnenju bi morala ljubljanska občina tudi vsako leto štipendirati deset novih študentov medicine ter 20 študentov zdravstvene nege in terapije.

Janković: pogovora z ministrom ne bom komentiral

Ljubljanski župan Zoran Janković pa je na novinarski konferenci zatrdil, da sta se z ministrom za zdravje Danijelom Bešič Loredanom dogovorila, da dokler ne bo konkretnih predlogov podrobnosti današnjega pogovora ne bosta komentirala v javnosti. Je pa ljubljanska občina med drugim predlagala administrativne razbremenitve in možnost opredeljevanja pri specializantih. Župan je še enkrat zatrdil, da so že pred tremi leti na občini iskali dodatne zdravnike v tujini (predvsem v državah nekdanje Jugoslavije), vendar med njimi trenutno ni več takega interesa za delo v Sloveniji, saj zaradi plač pri nas nismo več zanimivi. Glede današnje stavke pacientov pa Janković meni, da je to bolj poziv, kako zagotoviti zdravnike za tiste, ki nimajo izbranega zdravnika. Povedal je tudi, da je občina trem družinskim koncesionarjem, ki niso opravljali dežurstev v splošni nujni medicinski pomoči (SNMP) že poslala zadnji opomin. Če tega ne bodo začeli delati jim bodo odvzeli koncesijo, pravi Janković.

Spomnimo, da so v ponedeljek na občini odpirali ponudbe za pet novih koncesij za družinsko medicino in eno za pediatrijo. Kdo vse se je prijavil in kdo bo prejel koncesijo bodo na magistratu sporočili po končanem postopku. Župan je vnovič zatrdil, da MOL veliko vlaga v posodobitve in gradnjo enot ZD Ljubljana. Napovedal je gradnjo štirih novih enot, in sicer v Jaršah, ki jo je inšpekcija zaprla zaradi nevarnih delovnih pogojev. V Šmartnem pod Šmarno goro, kjer sedaj nimajo enote ZD Ljubljana, jo bodo začeli graditi graditi konec leta. Gradnja prizidka se obeta tudi na Metelkovi in sicer na parkirišču, kjer so v času epidemije izvajali hitro testiranje na Covid-19, na Rakovniku pa bodo porušili staro stavbo in zgradili novo enoto zdravstvenega doma.