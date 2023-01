ZZZS povrne le stroške nujnega zdravljenja pri zasebniku

Ali naj bolnik brez dostopa do javnega zdravstva dobi povrnjene stroške zdravljenja pri domačem zasebnem zdravniku, kot to velja za zdravljenje v tujini? Tako je najpomembnejše akterje v slovenskem zdravstvu, med drugim ministra za zdravje in vodstvo zdravstvene zavarovalnice (ZZZS), pred tednom javno vprašala osmerica zdravnikov iz skupine Zdravstvo.si. Ne, se glasi odgovor direktorice ZZZS Tatjane Mlakar.

Vprašanje povrnjenih stroškov pa ni edina »postsocialistična anomalija« v našem zdravstvenem sistemu, na katero so opozorili podpisniki pisma Matej Beltram, Gorazd Kalan, Matija Kališnik, Marko Noč, Simon Podnar, Samo Vesel, Andrej Vranič in Krištof Zevnik, rekoč, da je »bolnikom v Sloveniji onemogočeno, da svobodno izberejo zdravnika in dobijo stroške zdravljenja povrnjene«: »Pri tem pa paradoksalno ZZZS povrne stroške zdravljenja slovenskemu bolniku, ki prejme zdravstveno storitev v eni od evropskih držav. Slovenija tako že trideset let ne izpolnjuje pogojev definicije javnega zdravstva. V resnici se trdno oklepa koncepta državnega zdravstva, po katerem bolnik prejme plačilo za zdravljenje samo pri izvajalcih, ki jih izbere država.«

Vplačane tri milijarde evrov

Ne glede na plačevanje prispevkov v javno zdravstveno blagajno skozi vso delovno dobo smo priče »kaosu«, v katerem več kot 120.000 Slovencev ne more dostopati do osebnega zdravnika in zobozdravnika, zato so prisiljeni iskati oskrbo pri zasebnikih. Teh stroškov pa jim ZZZS ne povrne. Po navedbah osmerice zdravnikov, ki so izhajali iz okvirnega preračuna zdravstvenih prispevkov v obdobju od leta 2013 do leta 2021 glede na povprečno plačo tega obdobja, so bolniki brez osebnega zdravnika in zobozdravnika v desetih letih v zdravstveno blagajno vplačali skoraj tri milijarde evrov.. Le kam so poniknile vse te enormne vsote javno zbranega denarja za zdravstvo, se sprašujejo v upanju, da bodo bolniki brez dostopa do zdravnika v sodnih postopkih dosegli vračilo premij za čas, ko jim niso bile zagotovljene pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Po tednu dni so dočakali odgovore direktorice ZZZS Tatjane Mlakar. FOTO: Milena Zupanič

Uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v praksi večinoma ne temelji na povračilu stroškov. Dr. Tatjana Mlakar

Po tednu dni so v skupini Zdravstvo.si dočakali odgovore direktorice ZZZS Tatjane Mlakar, ki pa so jih zaradi zapletenosti, kot pravijo, povzeli. A sporočilo zdravstvene zavarovalnice je kljub temu jasno: povračila stroškov pri zasebniku bodo slovenski bolniki prejeli »zgolj v primeru nujnih stanj«. V nenujnih primerih, med katere po mnenju skupine zdravnikov »očitno sodi tudi obisk pri družinskem zdravniku«, ZZZS predlaga, da človek pogleda, kako je s čakalnimi vrstami in se postavi v krajšo: »Še posebno ker ZZZS po interventnem zakonu plačuje vse storitve, ki jih opravijo določeni, ne vsi izvajalci v javnem zdravstvu.«

Kot še povzemajo odgovor Mlakarjeve v skupini Zdravstvo.si, bolniki povrnjenih stroškov pri zasebnih zdravnikih ne bodo prejeli, »ker obstaja bojazen, da bodo bolniki plačevali več, kot jim lahko ZZZS povrne. Bolniki bi bili podvrženi neposrednemu plačilu in izkoriščanju pri zdravnikih.«

Mlakarjeva je zavrnila tudi poziv osmih zdravnikov, naj ZZZS vsem zdravnikom spet omogoči pravico predpisovanja zdravil iz pravic obveznega zavarovanja ter naj upošteva načelo zakonitosti in ukine »diskriminatorni 254. člen Pravil ZZZS«. Teh, v povzetku odgovora Mlakarjeve navajajo zdravniki, ZZZS ne bo ukinila in tako tudi ne omogočila povračila stroškov pri zasebnem zdravniku; v zakonu namreč piše, da »refundacija ni mogoča«. Četudi bi torej skupščina ZZZS ukinila »sporni« člen Pravil, s tem ne bi ničesar spremenili … Za skupino Zdravstvo.si gre v tem primeru za »napačno razlago zakona in ustave«, kar pa ne pomeni, da »bolniki s pomočjo sodišč ali politične reforme v prihodnje ne bodo doživeli vsem dostopnega, kakovostnega javnega zdravstva, pri tem pa ne bodo omejeni s skupščino državnega zdravstva«.