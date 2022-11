Osem državnih svetnikov se bo moralo posloviti, šest bo novincev

Od dvaindvajsetih državnih svetnikov – predstavnikov lokalnih interesov, ki smo jih volili včeraj, jih je po neuradnih podatkih največ, osem ali 36 odstotkov, dobila SDS. Državna volilna komisija bo uradne rezultate objavila predvidoma jutri, po naših informacijah pa bo od 16 »starih« svetnikov, ki so se potegovali za ponovni mandat, v »drugem domu« odslej sedelo osem, osmerica pri kandidaturi ni bila uspešna, šest bo novincev.

Kdo so državni svetniki, predstavniki lokalnih interesov iz 22 volilnih enot v mandatu 2022–2027: VE 1: Dejan Crnek VE 2: Matej Slapar VE 3: Drago Žura VE 4: Milan Ozimič VE 5: Marko Zidanšek VE 6: Peter Dermol VE 7: Rajko Fajt VE 8: David Klobasa VE 9: Ivan Meglič VE 10: Leopold Pogačar VE 11: Jasmina Opec Vöröš VE 12: Elena Zavadlav Ušaj VE 13: Andrej Poglajen VE 14: Bojan Kekec VE 15: Darko Zevnik VE 16: Igor Marentič VE 17: Miloš Pohole VE 18: Matjaž Štolfa VE 19: Bojan Borovnik VE 20: Gregor Korene VE 21: Matjaž Švagan VE 22: Dušan Strnad

Najbolj odmevna poraza sta se zgodila v volilnih enotah s sedežem v Mariboru in Kranju. Franc Kangler, ki se bo v drugem krogu boril za stol mariborskega župana, je svojo tretjo kandidaturo za državni svet izgubil zgolj za en glas. Z 19 elektorskimi glasovi proti 18 ga je premagal Drago Žura. Tudi Igor Velov se bo moral po tem, ko mu ni uspelo na županskih volitvah v Kranju, posloviti še od funkcije državnega svetnika.

Franc Kangler. FOTO: Nebojša Tejič/STA

Med odmevnimi porazi je tudi poraz trboveljske županje Jasne Gabrič. Po fiasku na volitvah za občinski svet ji je iz rok ušla tudi kandidatura za DS; premagal jo je Zagorjan in državni svetnik v sedanjem sklicu Matjaž Švagan. Litijski stari novi župan Franci Rokavec za DS tokrat ni kandidiral, prav tako ne sevniški župan Srečko Ocvirk in tudi poraženec tokratnih županskih volitev v Kopru Boris Popovič ne.

Generalni sekretar SDS Borut Dolanc osem članov svoje stranke v bodočem DS šteje za uspeh, izpostavlja pa zmago v volilni enoti Nova Gorica, ki jo je dobila višja svetovalka na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve Elena Zavadlav Ušaj.

Boris Popovič ni ponovno kandidiral za DS. FOTO: Črt Piksi/Delo

Po neuradnih podatkih sta po dva državna svetnika dobili še SLS in NSi, štiri pa SD. Gibanje Svoboda se je, kot smo v Delu že poročali, od volitev v DS ogradilo, saj v njem, kot je dejal premier dr. Robert Golob, »ne vidimo prihodnosti«.

Danes volimo predstavnike funkcionalnih interesov

Danes za naslednjih pet let na posrednih volitvah v interesnih organizacijah prek elektorjev volimo še osemnajst predstavnikov funkcionalnih interesov, to je po štiri predstavnike delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti.

Spomnimo, da je DVK iz društev, ki združujejo ustvarjalce v kulturi, izločila večino elektorjev oziroma zahtevala dokazilo, da se poklicno ukvarjajo z umetnostjo. Pri tem se je sklicevala na ustavno sodišče, ki »je že večkrat ponovilo sprejeto stališče, da že iz zakona izhaja, da člane DS – predstavnike negospodarskih dejavnosti – volijo le organizacije, ki se poklicno ukvarjajo s posamezno dejavnostjo oziroma imajo volilno pravico osebe, ki poklicno delujejo v določeni negospodarski dejavnosti«. Postopki še tečejo, smo izvedeli na DVK, kar pomeni, da bodo tokratne volitve minile brez vrste predstavnikov kulturnih organizacij, ki po oceni DVK niso dokazale, da se njihovo članstvo poklicno ukvarja s posamezno dejavnostjo.

Tudi v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu so danes potekale volitve člana DS; 37 elektorjev je za novega državnega svetnika izvolilo Aleša Pulka. Med osmimi kandidati za državnega svetnika je bil najbolj prepričljiv Aleš Pulko, ki je prejel 16 glasov. »Verjamem, da lahko odgovorno speljem in prevzamem funkcijo državnega svetnika. Vse svoje funkcije opravljam vestno in srčno. Verjamem, da lahko pomagam tudi vodstvu OZS, da bo lažje vplivalo na zakonodajne procese. Če mi boste namenili vaš glas, vam bom na voljo, tako OZS kot območnim zbornicam,« je v svoji predstavitvi elektorjem med drugim poudaril Pulko. Aleš Pulko je lastnik izvoznega podjetja s 30 zaposlenimi in predstavlja tretjo generacijo družine, ki svoje preživetje zagotavlja izključno z lastnim ustvarjanjem in delom. Od zaključka študija gospodarskega inženiringa na Univerzi v Mariboru in vse do danes skupaj s soprogo Aleš Pulko ustvarja podjetniško zgodbo, v razvojno usmerjenem, proizvodnem podjetju, ki se dnevno srečuje s priložnostmi in izzivi mednarodnega poslovnega trga. Poleg Pulka so se za mesto v DS RS potegovali še Alojz Kovšca, Branko Meh, Anja Sever, Aleksander Bizjak, Branko Goričan, Franc Meža in Peter Dobravc.

Da bodo izpodbijali volitve v DS, so napovedali tudi pri inženirski zbornici, ki se je po zapletu z DVK odločila, da na volitvah za predstavnika samostojnih poklicev v DS ne bo sodelovala, saj da jim ni bila zagotovljena enakopravna obravnava. Medtem ko jim je DVK dodelila enega elektorja in jim zavrnila kandidaturo za svetnika, predstavnika samostojnih poklicev, je odvetniški zbornici priznala število elektorjev glede na vse odvetnike, in ne le na tiste, ki opravljajo odvetniški poklic kot samostojni podjetnik, pravijo na inženirski zbornici. Zaradi odločitve DVK so se pritožili vrhovnemu sodišču, ki je pritožbo odstopilo ustavnemu, to pa jo je zavrglo, češ da je preuranjena, saj se pritožba vloži po opravljenih volitvah.