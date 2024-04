Oškodovanih naj bi bilo 256 krajanov, pomoč le peščici

V nadaljevanju preberite:

Po uničujočem požaru, ki je na Krasu pustošil med 17. julijem in 1. avgustom 2022 – v zgodovini naše države enem najobsežnejših in najbolj uničujočih, a v njem na srečo smrtnih žrtev ni bilo –, je minuli mesec pristojno ministrstvo napovedalo povračilo škode, ki je nastala v trajnih nasadih. Na ministrstvu za naravne vire in prostor so pojasnili, da je do teh sredstev iz državnega proračuna upravičenih 19 prosilcev v skupnem znesku 32.705 evrov.