Osvežil bo državnozborske volitve

Boris Popovič, danes koprski podjetnik, pred tem pa dolgoletni župan, je na svojem FB profilu najavil, da se podaja na spomladanske državnozborske volitve z Listo Borisa Popoviča, skrajšano L'BP. Njegov slogan je digitalizirajmo Slovenijo. Med ključniki (hashtagi) ima med drugim znanje, razvoj, nove tehnologije, širokopasovni internet in – »osvežitev«. Popovič se na klice in sporočila za zdaj ne odziva.

Kot je še razbrati iz njegovih objav na družbenih omrežjih, nasprotuje temu, da Ljubljana preostale dele Slovenije ves čas »vleče nazaj« in jim ne dopusti razvoja. To po njegovih besedah velja v isti meri za leve in desne vlade, »ki so harale in lomastile po Sloveniji in njenih podjetjih do danes«.

»Zato vam pravim, da je edina šansa za nas in naš del Istre, da nujno postanemo del odločevalske politike v Ljubljani! Več poslancev bo naša stranka imela, močnejši bomo in več našega programa bomo lahko realizirali, zato vam še enkrat pravim, vabljeni!« nagovarja podpornike.

Popovič je bil župan Mestne občine Koper 16 let – od leta 2002 do 2018 –, po porazu na zadnjih lokalnih volitvah ga je zamenjal zdajšnji koprski župan Aleš Bržan. Glede na tesni volilni rezultat je bitko nadaljeval po sodni poti, vendar neuspešno. Med Bržanovim mandatom je bil njegov velik kritik, med drugim je bil tudi pobudnik lanskega referenduma, s katerim je izpodbijal novo ureditev območja v bližini koprskega sodišča, tik ob mestnem jedru, poimenovanega po propadlem projektu Toncity – uradno gre za del prostorske ureditve »Za Barko«. Popovič si je prizadeval, da bi tam nastal park s 300-metrsko stolpnico, četudi so zasebni lastniki zemljišča temu nasprotovali. Za svojo pobudo sicer ni dobil dovolj glasov.

Popovič, čigar družina je lastnica številnih koprskih gostinskih lokalov in drugih nepremičnin, ni skrival, da ga županska vloga zanima, in pričakovati je, da se bo potegoval zanjo na prihodnjih volitvah. Zdaj se je očitno odločil, da bo preveril, kakšno podporo ima, s tem ko bo nastopil na državnozborskih volitvah. To ne bo prvič, leta 2011 se je za sedež v slovenskem parlamentu zaman prizadeval s stranko Avion, pred petimi leti pa je kandidiral tudi za predsednika države, vendar je dobil zanemarljiv odstotek glasov.

Obenem se Popovič ponovno aktivno ukvarja z dirkanjem z avtomobili, kar je bil njegov konjiček v preteklosti. Nazadnje je objavil svojo fotografijo, na kateri v dirkalni opremi sedi za volanom škode fabie WRC.