Otopeli pogledi, samomorilno vedenje, izgorelost

Učenci in dijaki so v dneh pred zaključkom prve konference pod precejšnjimi pritiski. Učitelji v razredih opazujejo otopele poglede, psihologi, klinični psihologi in pedopsihiatri zaradi toliko primerov do pomoči potrebnih prej kot v pol leta ali več sploh ne pridejo. Ob tem na TOM telefonu (telefon za otroke in mladostnike) Zveze prijateljev mladine Slovenije opažajo največji trend rasti pri samomorilnem razmišljanju. Stroka opozarja, da je največ težav pri srednješolcih, ob tem pa smo preveč usmerjeni v zmanjševanje primanjkljajev v znanju in na težave pri ocenjevanju, veliko manj pa na težave z duševnim zdravjem.