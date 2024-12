Otroci bi šli v Sirijo, toda na počitnice

V nadaljevanju preberite:

»Bomo lahko šli v Sirijo, ko bodo počitnice,« sta se v minulih dneh razveselili hčerki Mohameda Kakija, sirskega begunca, ki že nekaj let živi v Sloveniji z družino. Tukaj ima zaposlitev, otroci pa hodijo v šolo. Kakor za marsikoga drugega v podobnem položaju tudi zanj ni samoumevna odločitev, da se po padcu sirskega diktatorskega režima Bašarja al Asada zdaj kar vrne v domovino.

Pripadniki sirskih upornikov, ki so prevzeli oblast v večjem delu države, so Sirce pozvali k vrnitvi. Številne države Evropske unije – vključno z našima sosedama Avstrijo in Italijo, kjer je na oblasti politična desnica – so pohitele in napovedale ustavitev postopkov za mednarodno zaščito ter vračanje sirskih državljanov. V Svetu Evrope so države članice, ki so se odzvale na lastno pest, včeraj opozorili, da bi bila prisilna repatriacija sirskih beguncev sporna z vidika mednarodnopravnih obveznosti in človekovih pravic. Enako opozarjajo v številnih nevladnih ­organizacijah.

Kakšne so zgodbe sirskih beguncev pri nas?