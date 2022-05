Otroci bodo prvič prespali v Slavini

»Otroci so veseli in so bili zelo sproščeni, prav nič jih ni bilo strah ljudi, ki so jih videli prvič,« je prihod dvajsetih novih stanovalcev doma v Slavini pri Postojni opisala Katarina Štrukelj, direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov.

Pristojni so napovedali, da je 20 otrok iz luganske sirotišnice, ki so bili zadnje mesece nastanjeni v ustanovi v mestu Lvovu, v Slovenijo prispelo prvi dan po praznikih. Skoraj 24 ur je trajala naporna pot z zahoda Ukrajine skozi Madžarsko. Pred nekdanjo ljudsko šolo, kjer bodo počakali na konec vojne v domovini, so se pripeljali malo pred 10. uro dopoldne, kjer so jih toplo sprejeli krajani in mnogi, ki so sodelovali pri projektu selitve sirotišnice. Za malico so jim pripravili palačinke in sadje, razveselile so jih predvsem nove igrače, ki so jih pričakale, po počitku pa so jih popoldne pregledali pediatri.

Sandi Curk, poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko, je priznal, da je bil prihod zelo čustven za vse, ki so pri tem sodelovali. Otroke, stare od enega do sedem let, spremljajo tri zdravnice, pet medicinskih sester, dve vzgojiteljici in njihovi otroci, ki bodo stanovali v posebej zanje urejenem delu dijaškega doma Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni.

Jutri jih bodo obiskali predstavniki centra za socialno delo, ki jim bodo določili zakonitega zastopnika. Ta bo poskrbel za vložitev prošenj za začasno zaščito, da dobijo pravice, ki jim s tem statusom pripadajo. Zastopnik bo potem tudi v prihodnje urejal vključevanje v šolo, najverjetneje v Prestranku – dva otroka sta namreč starejša od šest let, za preostale malčke pa je postojnski dijaški dom, ki bo izvajalec projekta, angažiral še štiri vzgojiteljice, ki bodo ob dosedanjih spremljevalcih skrbele zanje.