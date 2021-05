Pes ne sme biti privezan

Za lastnike mačk je označevanje prostovoljno. FOTO: Jure Eržen/Delo

Omejeno bo lastništvo eksotičnih živali, nekatere bodo dovoljene le za živalske vrtove. FOTO: Leon Vidic/Delo



Višje kazni

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o zaščiti živali, ki celoviteje ureja področje odgovornega lastništva domačih živali. »Gre za pomemben napredek pri zaščiti domačih hišnih živali,« je na današnji novinarski konferenci poudaril minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoPredlog prinaša natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi. »Obvezno bo označevanje pasjih mladičev do osmega tedna starosti, pri prodaji bo obvezna navedba čipa tudi v oglasih za prodajo,« je povedal minister. Pri mačkah se uvaja prostovoljno označevanje, kadar želi lastnik dokazovati lastništvo nad mačko.Predlog uvaja zahtevo o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali, ki pa ne bo obvezna za vse lastnike. Kot je pojasnil Podgoršek, bo to »prvi ukrep pri ugotovljenih kršitvah«. Za takšnega lastnika bo tako v nadaljevanju obvezno osnovno znanje glede oskrbe živali, saj med imetniki domačih hišnih živali ugotavljajo kršitve glede dnevne oskrbe živali, prostora, temperature, je navedel.Privezovanje psov bo prepovedano, izjeme bodo natančno določene, torej kadar je to nujno, kot je denimo takrat, ko ga lastnik pelje k veterinarju, na sprehod in podobno. Izjema je privezovanje psov na kmetijah, kjer psi opravljajo tudi nalogo varovanja premoženja. Tam bodo lahko na povodcu, če bo ta na vodoravnem vodilu, dolgem vsaj pet metrov, in bo omogočal psu gibanje vsaj štiri metre na vsako stran, je opisal.Prepovedana bo usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih po 30 dneh ter usmrtitev živali zaradi pridobivanja kož ali krzna. Ker prepoved gojenja živali za pridobivanje kož ali krzna v Sloveniji velja od leta 2013, minister večjih sprememb na tem področju ne pričakuje.Predlog dopolnjuje določbe, ki urejajo področje nevarnih psov in uporabe pastirskih psov za varovanje čred na paši. Če ob napadih zveri pride do manjših napadov na človeka, se pes ne bo štel za nevarnega. Pri ugotovitvi, da je pes nevaren, pa po novem pritožba na odločbo ne bo več zadržala njenega izvajanja.Predlog novele bo omejil posedovanje eksotičnih vrst živali, in sicer zaradi zaščite življenja, zdravja in dobrobiti živali, varovanja zdravja in življenja ljudi ter ohranjanja narave. Uvedel bo seznam dovoljenih živali in prepovednih živali, ki bodo lahko le v živalskih vrtovih.Novela določa še nosilce stroškov za oskrbo zapuščenih živali, to so lastniki. Če ti niso znani, ohranjajo rešitev, da zanje 30 dni skrbijo lokalne skupnosti, nato pa nosilec stroška postane država, je povzel Podgoršek.Ob tem se uvaja tudi možnost izreka višjih kazni za prekrške, kot so minimalno predpisane. »Ne dvigujemo kazenskih določb, omogočamo le, da bo inšpektor lahko predpisal višjo kazen od minimalne predpisane. S tem omogočamo višja kaznovanja, da bomo kršitelje odvračali od kršitev,« je pojasnil minister.