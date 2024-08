Paciente kličejo iz zasebnih optik in se sklicujejo na UKC

Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) opozarja paciente, da so pozorni na sporne prodajne prakse, ko jih na primer iz optike pokličejo na pregled in se pri tem sklicujejo na Očesno kliniko UKC Ljubljana, je medijem sporočila služba za stike z javnostjo UKC.

»Vsakršno omenjanje Očesne klinike UKCL v povezavi s pregledom vida, ki se ne izvaja na Očesni kliniki UKCL, je zavajajoče. Očesna klinika UKCL vse preglede izvaja izključno na kliniki, prav tako ne sodeluje z nobeno od optik niti ne podaja priporočil posameznim optikam. Prav tako ostro zavrača in obsoja prodajne prakse, v katerih bi optika navajala, da so podatke pacienta pridobili na Očesni kliniki UKCL,« opozarjajo paciente.

Kaj je doživela pacientka

UKC pojasnjuje, da so v zadnjem času ponovno zaznali primer, ko je pacientka sporočila, da je prejela klic iz Optike Zoom iz Ljubljane, kjer so jo na pregled povabili po priporočilu Očesne klinike, kar nikakor ne drži. V optiki so ji nato po pregledu svetovali in zaračunali izdelke, ki ji pri njenih težavah, kot je povedala pacientka, niso pomagali, cena pa je bila zelo visoka, so navedli v UKC pričevanje pacientke.

Pacientka je pričala, da so ji svetovali in drago zaračunali, a ji ni pomagalo. Foto Kwasny

UKC: Devet prijav

Pristojne službe UKC Ljubljana – Urad za pohvale, za varstvo pacientovih pravic in Služba za korporativno varnost – so v zadnjih nekaj letih obravnavali devet takih prijav s strani pacientov. V prijavah so pacienti med drugim navajali, da so prejeli klic Optike Zoom, ki je pri tem navajala tudi Očesno kliniko in celo, da so njihove podatke pridobili na kliniki oziroma od zaposlenih na kliniki. V povezavi s temi primeri so zato v UKC Ljubljana v okviru Službe za korporativno varnost stekli zelo natančni interni postopki preverjanja, ki pa do sedaj niso ugotovili nepravilnosti ali kršitev, so sporočili iz UKC.

Paciente, ki bi bili deležni tovrstnih povabil, UKC prosi, da o tem nemudoma obvestijo Službo za korporativno varnost UKC na naslov skv@kclj.si in policijo.

»Kot osrednja strokovno-medicinska ustanova v državi smo v takih primerih dolžni opozoriti javnost na vse tovrstne sporne prakse, prav tako pa smo dolžni zaščitit ugled ustanove pred zlorabami imena ustanove, zato vse take sume zlorab predamo pristojnim organom,« sporočajo iz UKC.

Optika Zoom: Tega ne počnemo

Kaj smo izvedeli v Optiki Zoom, ki ima prostore v Ljubljani?

»V življenju nismo nikoli sodelovali z nobenim zdravnikom, ne s kliniko, z nikomer ne sodelujemo. Pri nas ne delajo zdravniki, pač pa optometrist. Policija nas je v zvezi s tem že obiskala, dali smo jim vso dokumentacijo. Nikoli nisem nikogar klicala v smislu, ki ga omenjate,« je dejala Tina Sternad, lastnica Optike Zoom.

Povedala je še, da Optika Zoom ni zdravstvena ustanova in da ni plačana iz sredstev ZZZS, pač pa predpisuje očala zgolj samoplačnikom.