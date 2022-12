Pahor bo šestim vrnil zlati častni red svobode

Šest vidnih predstavnikov slovenske osamosvojitve – Igor Bavčar, dr. France Bučar, Janez Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle in dr. Dimitrij Rupel – je 21. junija 1993 z odprtim pismom, ki so ga vsi podpisali, zavrnilo odlikovanje zlati častni znak svobode. Takratnemu predsedniku Milanu Kučanu so vrnili listino in znak.

Danes bodo odlikovanja sprejeli nazaj. Kot so sporočili iz urada predsednika Boruta Pahorja, »so v duhu spoštovanja države in njenega dostojanstva pripravljeni sprejeti odlikovanja, ki so jih vrnili leta 1993«.

»Ob jubileju osamosvojitve smo glede na vse okoliščine nastanka naše države in žrtve, ki so bile zanjo žrtvovane, v dialogu s predsednikom Republike Slovenije izrazili pripravljenost, da sprejmemo vrnjena odlikovanja s spoštovanjem do slovenske države. Zadovoljni smo, da je predsednik Borut Pahor sprejel predlog, da se v tej luči zdaj to zgodi,« so zapisali.

Na današnji slovesnosti, na predvečer dneva samostojnosti in enotnosti, bodo Bavčar, Janša, Kacin, Peterle in Rupel sprejeli odlikovanja, v imenu pokojnega dr. Bučarja pa bo odlikovanje sprejel njegov sin Janez Bučar.