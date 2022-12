Pahor bo vročil odlikovanje, ki ga je Pučniku posthumno podelil Drnovšek

Dr. Jožeta Pučnika, enega izmed očetov slovenske države, je z redom za izredne zasluge za njegov življenjski prispevek k demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnemu priznanju Slovenije posthumno odlikoval nekdanji predsednik republike dr. Janez Drnovšek leta 2006, ob 15-letnici samostojnosti Slovenije.

Družina pokojnega Pučnika odlikovanja doslej ni želela sprejeti. Zdaj ga bo. Kot so sporočili z urada predsednika Boruta Pahorja, bo najvišje državno odlikovanje, red za izredne zasluge, s katerim je bil junija 2006 posthumno odlikovan Jože Pučnik, v ponedeljek vročil Pučnikovemu sinu Gorazdu Pučniku.

Minuli teden je, spomnimo, Pahor zlati častni red svobode vrnil šestim vidnim predstavnikom slovenske osamosvojitve – Igorju Bavčarju, dr. Francetu Bučarju, Janezu Janši, Jelku Kacinu, Lojzetu Peterletu in dr. Dimitriju Ruplu. Ti so 21. junija 1993 z odprtim pismom, ki so ga vsi podpisali, zavrnili odlikovanje zlati častni znak svobode, ki jim ga je podelil takratni predsednik Milan Kučan.