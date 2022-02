Pahorjevo opravičilo izbrisanim je zapoznelo

V nadaljevanju preberite:

Predsednik republike Borut Pahor se bo ob 30. obletnici izbrisa v svojem imenu in imenu države opravičil izbrisanim za nezakonito dejanje izbrisa 25.671 oseb iz registra stalnega prebivalstva. K opravičilu so ga pozvali v Civilni iniciativi izbrisanih aktivistov in Amnesty International Slovenije. »Postopki popravljanja škode in krivic zaradi izbrisa so v skladu z zakonodajo bolj ali manj v zaključni fazi,« nam na vprašanje, kakšne pravne posledice ima opravičilo predsednika republike Boruta Pahorja z vidika poprave krivic ljudem, ki so bili izbrisani, pove odvetnik Dino Bauk in dodaja, da jim to opravičilo v pravnem smislu nič ne prinese, razen zadoščenja.