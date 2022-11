Pahorju povabilo v svet modrecev

Predsednik republike Borut Pahor je danes na neformalno srečanje v predsedniški palači povabil novoizvoljeno predsednico Natašo Pirc Musar. V neformalnem pogovoru naj bi Pahor že načel načrt tranzicije do 23. decembra, ko bo ta formalna in ko bo Pirc Musarjeva dokončno morala predstaviti, kdo ji bo pri opravljanju funkcije pomagal in svetoval.

Pahor je še pred zaprtjem volišč dejal, da nasvetov za zmagovalca predsedniških volitev nima, saj je prepričan, da sta oba kandidata, ki sta se spopadla v drugem krogu, že med kampanjo ugotovila, da je funkcija predsednika zahtevno, a lepo delo. »Če pa bo novi predsednik oziroma predsednica rekel, da želi katerega od mojih nasvetov, ga bom tudi zelo iskreno dal,« je še dejal Pahor, za katerega si novoizvoljena predsednica želi, da bi ob nekdanjih dveh predsednikih in njenih podpornikih Danilu Türku in Milanu Kučanu sestavljal nekakšen gremij oziroma svet modrecev, s katerim bi se sestajala. K temu naj bi Pahorja povabila danes, je napovedala včeraj na nacionalnem radiu.

Ne bosta pa Türk in Kučan svetovalca, ki bi bila zaposlena v uradu predsednika republike. Kdo bo to, še ni jasno, po naših informacijah naj bi se že pogovarjala z več posamezniki. Kot je razumeti, si želi svetovalce za gospodarstvo pa zunanjo politiko ter za področji podnebnih sprememb in ekosistemov podnebne politike ...

Vodjo kabineta pa naj bi po nekaterih neuradnih informacijah že izbrala.

Potem ko bo Nataša Pirc Musar tudi uradno nastopila svojo funkcijo, pa je napovedala, da se želi najprej srečati s predsedniki parlamentarnih strank. V preteklosti se je sestala že z vsemi, razen s prvakom SDS Janezom Janšo, ki ji je še kot zadnji čestital, a ob tem navedel tudi, da bi se spodobilo, da se po izvolitvi opraviči za laži o stranki SDS, ki jih je izrekla v kampanji. »Nikoli nisva sedela na štiri oči, nikoli se nisva pogovarjala, mislim, da sva si dvakrat v življenju stisnila roke, pa se ne spomnim dogodka. Najbolj se veselim srečanja z njim, da se bova pobliže spoznala. Želela bi jim ponuditi svojo pomoč pri tem, kar sama mislim, da je dobro in pametno narediti za Slovenijo,« je še dejala za Radio Slovenija.

Nataša Pirc Musar je včeraj govorila tudi s predsednikom vlade in prvakom Gibanja Svoboda Robertom Golobom, ki je že na dan njene izvolitve dejal, da je prepričan, da bosta dobro sodelovala pri spoprijemanju s skupnimi izzivi prihodnosti in krepitvi odprte, vključujoče družbe, ki v ospredje postavlja solidarnost in povezovanje, ter si skupaj prizadevala za razvoj države v dobro vseh. Z njim naj bi se tudi še srečala.