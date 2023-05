Pavel Rupar za celoten državni vrh nelegitimen sogovornik

V državnem vrhu še vedno odmeva četrti tako imenovani vseslovenski upokojenski shod, ki je včeraj v organizaciji Ljudske iniciative Glas upokojencev Slovenije in Inštituta 1. oktober, ki ju vodi bivši poslanec SDS Pavel Rupar, potekal v Ljubljani. Po tem ko je že včeraj predsednica republike Nataša Pirc Musar obsodila nedopustno retoriko, ki jo je uporabil Rupar v zvezi z njeno svetovalko za družbene zadeve Biserko Marolt Meden, se je danes na Ruparjeve izjave odzvala še predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ter pisno še vlada Roberta Goloba.

Celoten državni vrh je torej odrekel legitimnost tako organizatorjem kot podpornikom včerajšnjega dogajanja na shodu. Predsednica državnega zbora je posledično danes odpovedala sestanek z Ruparjem, ki je bil predviden za sredino meseca. Sočasno je to storil tudi predsednik vlade Glob, ki je Ruparja na njegovo željo sicer že sprejel konec aprila ob robu interpelacije proti vladi.

»Politična propaganda, ki temelji na manipulaciji in zavajanju javnosti z uporabo neprimernih vizualnih elementov in sovražne retorike, je neprimerna in spodkopava demokratičen dialog v državi. Tovrstna praksa je za družbeno klimo škodljiva in nesprejemljiva, zato se vlada v dialog s takšnimi posamezniki in skupinami ne bo vključevala,« so sporočili iz kabineta predsednika vlade. K temu so dodali, da ima vlada ničelno toleranco do širjenja in spodbujanja sovražnega govora v družbi in ga najostreje obsoja.

Ruparjeva retorika in Beograd

»Predsednica države si je za svetovalko za upokojenska vprašanja izbrala Biserko Marolt Meden, ki se zavzema za evtanazijo. Takšno svetovalko bi si vzel Adolf Hitler v tretjem rajhu. Nacisti so pomagali duševno prizadetim in nato starejšim v prehitro smrt,« je včeraj z govorniškega odra grmel Rupar, Klakočar Zupančičeva pa je to izjavo označila za skrajno zavržno, ki ima po njenem znake kaznivega dejanja, ki se preganja na zasebno tožbo, vsekakor pa ima znake prekrška po zakonu o javnem miru in redu.

»Dokler jaz vodim državni zbor, ta ne bo dajal nikakršne vloge posameznikom, ki se v imenu resnične in oprijemljive stiske drugih postavljajo v zaščitniško vlogo, dejansko pa jim gre samo za sebične razloge, vse skupaj pa delajo na skrajno populističen način,« je povedala predsednica državnega zbora.

Klakočar Zupančičeva je tudi opozorila na zlorabo dostojanstva živali, saj so Ruparjevi privrženci uporabljali trupla golobov, s katerimi so ciljali na predsednika vlade: »Morbidni politični performans presega vse moralne in etične norme. Takšnemu načinu izkrivljanja političnega prostora je treba jasno in odločno reči ne.«

Prva med poslanci je opozorila na še druge nevarnosti takšnega govora, kot ga uporablja Rupar: »Takšen govor se lahko zelo hitro sprevrže v fizično nasilje. To pa se lahko odrazi tam, kjer se ne bi smelo – med otroki. Da se ne bi zgodilo kaj takega, kot v Beogradu, je tukaj in zdaj čas, da potegnemo mejo.« Vrata državnega zbora so ljudem, ki počnejo takšne stvari, zaprta. Pa ne zaradi legitimnosti njihovih zahtev, ampak zaradi nelegitimnosti njihovega početja, je bila odločna Klakočar Zupančičeva.