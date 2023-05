Pavel Rupar za Natašo Pirc Musar ne more biti sogovornik

Ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije in Inštitut 1. oktober, ki ju vodi bivši poslanec SDS Pavel Rupar, sta na četrti tako imenovani vseslovenski shod upokojencev po neuradnih strokovnih ocenah pripeljali okoli sedem tisoč podpornikov. S skrajno retoriko si Rupar, ki napoveduje ustanovitev upokojenske stranke, dokončno zaprl vrata pri predsednici republike Nataši Pirc Musar.

Rupar, ki je sicer zatrjeval, da se je na četrtem protestnem shodu upokojencev zbralo 44 tisoč ljudi, dejansko pa bistveno manj, je svoje privržence pred shodom popeljal mimo predsedniške palače, kjer je bila njegova tarča Biserka Marolt Meden, sicer svetovalka predsednice republike za družbene dejavnosti.

»Predsednica države si je za svetovalko za upokojenska vprašanja izbrala Biserko Marolt Meden, ki se zavzema za evtanazijo. Takšno svetovalko bi si vzel Adolf Hitler v tretjem rajhu. Nacisti so pomagali duševno duševno prizadetim in nato starejšim v prehitro smrt,« je z govorniškega odra grmel Rupar, ki je dan pred tem na omrežju Facebook zahteval celo »odstranitev« Marolt Medenove iz položaja svetovalke.

Nataša Pirc Musar je svojo svetovalko vzela odločno v bran: »Biserka je borka in vem, da ji današnje dogajanje ne pride preveč do živega. Toda takšnega obračunavanja z nekom, ki ga izjemno cenim in spoštujem, ki na področju boja za človeka pravice premika gore, ne morem dopustiti.« Predsednica republike je odločno obsodila pozive k njeni »odstranitvi« in celo primerjanje z nacističnimi metodami, kar je po njeno »skregano z vsako logiko ter popolnoma neprimerno in do konca zavržno«.

Pirc Musarjeva je ponovila, da podpira predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pravica do končanja lastnega življenja je po njeno integralen del pravice vsake osebe, da avtonomno vodi svoje življenje v skladu s svojimi ideali in prepričanji. V primeru sprejetja zakona je Rupar napovedal zbiranje podpisov za razpis referenduma.

Ob stotih dneh mandata predsednice republike je bilo mogoče iz njenega urada slišati, da pri pokojninski reformi, ki jo smatra poleg zdravstvene za prioritetno, njeni sogovorniki ne morejo biti populisti, »ki se z upokojenci ukvarjajo dva meseca«. Za grobim napadom na Biserko Marolt Meden pa si je Rupar dokončno zaprl vsa vrata v predsedniško palačo.

Na shodu, ki ga je prenašala RTV Slovenija, se je Rupar dotaknil tudi svojih političnih načrtov. »Če boste za to, da ustanovimo stranko, jo bomo, če ne, tudi prav, o tem boste namreč odločali prav vi,« je dejal zbranim in napovedal, da bodo s protesti nadaljevali dokler ne bodo zadovoljni.

Za razliko od predsednice republike pa z drugačnimi vatli Ruparja obravnavata tako predsednik vlade Robert Golob kot predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ko je Rupar napovedal možnost, da ustanovi svojo upokojenske stranko, ga je na dan interpelacije zoper njegovo vlado, sprejel Golob, sredi maja pa ga go sprejela še predsednica državnega zbora. Rupar se je pohvalil, da bo konec maja na posvetu pri predsedniku vlade nastopil »kot enakopraven partner sogovornik vsem ostalim stanovskim upokojenskim organizacijam«. V uradu predsednice republike pravijo, da nimajo težav s tem, da je Golob sprejel Ruparja.