Rupar bi se s svojo stranko zažrl v bazo SDS

V nadaljevanju preberite:

Upokojenski shodi, ki jih organizira nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, so protesti, ki izkoriščajo socialno krizo. Ta je realna, levica in liberalna sredina pa se je ne znata lotiti. Upokojenska stranka, ki bi jo iz protestnega gibanja ustanovil Pavel Rupar, je mogoča, a bi se zajedala v volilno bazo desnice, posebno SDS.

»Tu smo, da pokažemo, da smo en narod, da nas politične stranke ne zanimajo in da smo siti delitev,« je v sredo pred približno 7000 zbranimi na shodu upokojencev, ki ga je organizirala iniciativa Glas upokojencev. Istočasno je vladi Roberta Goloba, ki je menda ne namerava rušiti, protislovno zagrozil: »Ne želite si, da iz te množice naredimo stranko upokojencev.«

»To je najbrutalnejša demagogija, ki igra na nizke strasti, se pravi na vulgarni nacionalizem v kombinaciji s pozivanjem k reševanju težav upokojencev z najnižjimi dohodki. Tistih, ki so v resničnih stiskah, te pa so povzročile politike, ki jih poznamo kot desne,« komentira dogajanje na drugem shodu upokojencev v sredo dr. Samo Uhan, sociolog s Fakultete za družbene vede UL in politični analitik.