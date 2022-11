Peterle očita koaliciji: Namera, da institucijo prevzamejo »naši«

Tudi v NSi so pred nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo, ki ga je sklicala SDS, zažugali, da ne izključujejo interpelacije kulturne ministrice Aste Vrečko, če bo njeno ministrstvo nadaljevalo postopke za združitev muzeja osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. O tem so po naših informacijah sicer že razpravljali v SDS.

Na očitke NSi, da gre za poskus Levice po zmanjševanju pomena obdobja osamosvojitve, je kulturna ministrica odgovorila, da nasprotno, da si želijo, da se to obdobje znanstveno, raziskovalno in muzejsko še bolj ovrednoti, zato so predlagali združitev obeh muzejev, da bo imel ta novi muzej še bolj okrepljen oddelek, ki se bo še bolj okrepljeno ukvarjal z osamosvojitvijo. »Ob nastanku muzeja osamosvojitve ni bilo narejenih nekih strokovnih podlag in ta muzej nima zbirke in kot tak nima svojega legitimnega obstoja. Po drugi strani pa menimo, da gre za ključno obdobje slovenske zgodovine, ki se bo kot do zdaj primerno raziskovalo in predstavljalo javnosti,« je dejala in poudarila, da njihova odločitev temelji na strokovnih podlagah.

Janez Žakelj, poslanec NSi, je sicer govoril o sprejetem sklepu kulturne ministrice, a kot je pojasnila sama, se trenutno šele pripravljajo podlage na kulturnem ministrstvu, o katerih bodo nato odločali na vladi. O tej potezi pa naj bi razpravljali tudi že v koaliciji.

»Gre za očitno težnjo, da se osamosvojitev relativizira, v šolah se jo ignorira, mladina v Sloveniji ne izve niti, da smo imeli vojno za Slovenijo, kar je neznosno in nesprejemljivo,« pa je bil oster tudi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Lojze Peterle, ki se je po pomoč obrnil tudi na predsednika republike Boruta Pahorja. Ta je napovedal, da se bo o tem posvetoval s predsednikov vlade Robertom Golobom.

V tem združevanju vidi tudi namero, da institucijo prevzamejo »naši«. Obema direktorjema muzeja naj bi mandat z združitvijo prenehal, nova institucija pa bi dobila novo vodstvo.

Peterle je navedel, da je bila odločitev za ustanovitev samostojnega muzeja osamosvojitve res politična, da pa je potem odločila stroka, kaj bo v muzeju. Sam pa v ukinjanju samostojnosti tega muzeja vidi tudi antijanšizem, saj je to odločitev sprejela Janševa vlada.

Če bo koalicija nadaljevala načrt združevanja, potem napoveduje tudi proteste.

Odbor za kulturo predloga SDS, naj se ustavijo vsi postopki združevanja, pričakovano ni potrdil.