Pilote bodo novačili že kar na fakulteti

Leta 2018 je morala policija zaradi zastarele flote helikoptersko nujno pomoč (HNMP) prepustiti Slovenski vojski, a se po nedavnem sklepu vlade zdaj spet vrača k policiji. Ta je sicer tudi do zdaj po svojih zmožnostih sodelovala tako pri HNMP kot reševanju v gorah. Tokrat pa je spet dobila nalogo, da sestavi enoti, ki bosta primarno namenjeni samo reševanju življenj. Gorsko reševanje je po prvotnih načrtih tudi po vzpostavitvi namenske baze HNMP še naprej tako v domeni vojske kot policije.

V prostorih letalske enote policije na Brniku je notranji minister Boštjan Poklukar včeraj pojasnil, da sta za zdaj predvideni dve bazi, in sicer sedanja na Brniku, ki že izpolnjuje vsa zahtevana merila, druga pa bo na mariborskem letališču. Tam infrastrukture še ni, zato bo treba najprej pridobiti vsa dovoljenja in jo zgraditi. Skupaj z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel sta potrdila, da je ideja oziroma želja v prihodnje zgraditi še kakšno enoto, a o predvidenih lokacijah nista govorila. Je pa premier Robert Golob pred dnevi dejal, da je »čisto mogoče, da bomo dodali tretjo v Ajdovščini, četrto pa nekje v jugovzhodni Sloveniji, če bo treba«.

V načrtu je nabava dveh namenskih plovil za reševanje po zraku. Za zdaj bosta bazi na Brniku in mariborskem letališču. Enoto bodo aktivirali na podlagi dispečerske službe zdravstva.

»Veseli me, da se po dolgih, dolgih letih naloga helikopterske nujne pomoči in medbolnišničnih prevozov spet vrača v policijo. Takšno nalogo so opravljali še v času milice. Za ta namen bomo zagotovili ustrezno infrastrukturo. Potrebovali bomo seveda nove pilote in letalske tehnike, zato že zdaj vabim študente fakultete za strojništvo, ki se za to izobražujejo, da se nam pridružijo. Z dekanom strojne fakultete sem za sestanek že dogovorjen, tako bomo sodelovanje nadgradili,« je povedal Poklukar.

Kakšna helikopterja bodo kupili, minister še ni znal povedati, saj, kot pravi, je treba najprej proučiti vse zahteve in potrebe, nato bo prišlo na vrsto javno naročilo. Zato tudi ni mogel natančneje napovedati, kdaj bo enota v celoti zaživela. Predvideno je, da leta 2026. A to ne pomeni, da bodo tačas sedeli križemrok, saj se bodo projekta takoj lotili.

Je pa zatrdil, da bosta to izključno namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč, prevoze otrok v inkubatorjih in druge nujne zdravstvene potrebe. Do vzpostavitve celotne zmogljivosti policije za HNMP bo te naloge še vedno primarno opravljala vojska. Obregnil se je tudi ob reševanje v gorah in poudaril, da bo treba v prihodnje razmisliti, ali bodo še naprej vsi davkoplačevalci plačevali reševanje z gora, saj je to, kot je znano, brezplačno, četudi se izkaže, da je za nesrečo zaradi neustrezne opreme ali neupoštevanja vremenskih napovedi povsem kriv planinec oziroma gornik sam.

Valentina Prevolnik Rupel je dodala, da jo veseli, da so po več letih iskanja našli rešitev, zaradi katere bo helikoptersko reševanje učinkovitejše in predvsem za poškodovanega ali pacienta hitrejše. »Namenska enota lahko pomembno skrajša čas, da je pacient prepeljan v ustrezno bolnišnično oskrbo.« Enoto bodo aktivirali na podlagi dispečerske službe zdravstva in strokovnih meril, ne samo zdravnika na terenu. Kar 585 nujnih intervencij (brez gorskih reševanj) je lani opravila enota HNMP, od tega največ zaradi kapi in srčnih zastojev, pri čemer so minute res ključne.

Generalni direktor Policije Senad Jušić je dodal, da je policija v preteklosti že večkrat dokazala, da lahko uspešno opravlja naloge helikopterske nujne pomoči in reševanja življenj. »Ne nazadnje se je to pokazalo tudi ob množičnih požarih in lanskih poplavah, pri čemer je policija z zračnimi plovili opravila neprecenljivo vlogo pri reševanju ljudi in premoženja.«