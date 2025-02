Predsednica bo skušala prepričati opozicijo, naj podpre Katarino Bervar Sternad

Po tretjem krogu posvetovanj s poslanskimi skupinami je – kot so sporočili iz njenega urada – predsednica republike ugotovila, da direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad uživa podporo v koalicijskih strankah Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica. To je ocenila kot »pomemben korak naprej« v procesu iskanja novega varuha človekovih pravic, zato bo v naslednjih dneh vložila še dodatne napore vložila v iskanje nadaljnje podpore v državnem zboru, ki bi zadostovala za čimprejšnje imenovanje novega varuha človekovih pravic.

A tudi če bi vsi nepovezani poslanci in oba manjšinska poslanca prikimala temo predlogu, sta za njeno izvolitev potrebna vsaj še dva glasova poslancev NSi ali SDS. Oba sta do omenjene kandidate izpostavila zadržke. Sama bi jim lahko ponudila le vpliv na izbor kandidatov za ustavnega sodnika, ki jih bo predlagala v izvolitev. Koalicija si jih sicer lahko izvoli sama – za ostala imenovanja je namreč potrebnih »le« 46 poslanskih glasov in ne 60.

V predsedniški palači so danes govorili tudi o možnih kandidatih za guvernerja Banke Slovenije ter sodnike na Sodišču EU in Splošnem sodišču EU v Luksemburgu, pri čemer Gibanja Svoboda vztraja, da si želi kot guvernerko videti Sašo Jazbec, državno sekretarko na finančnem ministrstvu. Kot smo pisali, je predsednica republike v zameno za kooperativnost razmišljala tudi o tem, a jo nato tudi že skorajda opustila ...