Pirc Musar poudarila odgovornost za ugled Slovenije ter njen razvoj

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na državni proslavi pred dnevom državnosti poudarila odgovornost za ugled Slovenije ter njen razvoj. Pri tem je pozvala tudi k odgovornosti za dostojen pokop vseh. To naj bo druga slovenska osamosvojitev, Slovenija pa bo z izpolnitvijo te odgovornosti kot država in skupnost dozorela, je dejala.

Predsednica republike je v središče slavnostnega nagovora na osrednji proslavi ob dnevu državnosti letos postavila odgovornost.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Ta ima po njenih besedah z vidika razvoja države več pomenov, med drugim pomeni odgovornost ne pozabiti. Ob tem je spomnila na vse, ki so se v vojni za Slovenijo odločno uprli z vsem, kar so imeli, tudi s svojimi življenji, da je slovenski narod stopil na pot samostojnosti in državnosti. A zgodba o boju je bistveno daljša, je izpostavila predsednica. Zato je odgovornost na Sloveniji, da ne pozabi vseh rojakov, ki so se stoletja »borili in darovali življenja za slovenski prostor pod soncem«.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Zbrane na Kongresnem trgu v Ljubljani je pozvala k ureditvi dostojnega pokopa žrtev povojnih pobojev ter h korakom za udejanjanje pravice vsakega do pokopa in groba. »Naredimo korak, ki ne bo zmagoslavje enega politika, ene politike, ene stranke ali ene koalicije,« je pozvala. To naj bo po predsedničinih besedah osamosvojitev intime od dnevne politike ter politizacije slovenske medvojne in povojne zgodovine.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Opozorila je tudi, da so bile kmalu po koncu druge svetovne vojne obljube o »nikoli več« hitro pozabljene. Vojni zločini in zločini proti človeštvu se še vedno dogajajo, število žrtev narašča, agresijam ni videti konca, je dejala. V takšnih razmerah mora biti odgovornost za prihodnost vodilo, če želi Slovenija izzive pričakati kot spoštovanja vredna, vključujoča, razvita in napredna skupnost, je poudarila predsednica.

Pri tem se je dotaknila po njenem mnenju pet ključnih težav države. Izpostavila je upoštevanje ljudske volje, izražene na referendumu, in še neuveljavljenega preferenčnega glasu, o katerem so se lani izrekali volivci. Drugi izziv je netransparentnost, pri čemer je Pirc Musar izpostavila finančno zahtevne projekte, ki čakajo državo, med drugim projekt gradnje drugega bloka krške nuklerake in zadnje mesece aktualno vprašanje vlaganj v obrambne zmogljivosti. Pri slednjem je ocenila, da je vlaganje v boljšo obrambno sposobnost Slovenije odgovorno ravnanje, pomembno politično sporočilo pa, da zaradi vlaganja v obrambo socialne in druge pravice prebivalcev Slovenije ne bodo trpele.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Med težavami, s katerimi se sooča Slovenija, je naštela še odnos do podnebne krize, odnos do pravosodja, pri čemer po njenih besed skrbi predvsem »čedalje agresivnejše javno prizadevanje za diskreditacijo pravosodja in drugih institucij pravne države« ter »trk meritokracije in strankokracije«.

»Praksa izbire kadrov po načelu, da ni pomembno, kdo je, samo da je naš, je bila med ljudmi v Sloveniji že davno opažena in razumljena kot problem. S tem se moramo resno ukvarjati, kajti tako ravnanje ima negativne posledice za razvoj in trdnost naše skupnosti,« je opozorila v luči več odprtih kadrovskih postopkov.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Četudi zdajšnje dogajanje po svetu ne daje veliko razlogov za sproščenost in smeh, pa si po besedah predsednice slovenski narod tega ne sme dopustiti vzeti, saj gre tudi za odraz njegove samozavesti. In pot naprej je po njenem prepričanju jasna. Okolje za razvoj in uresničevanje možnosti za rast ustvarjajo gospodarska uspešnost, znanstveni, kulturni, športni in vsi drugi dosežki prebivalcev Slovenije, solidarnost, skrb za sočloveka, vladavina prava ter odgovornost.

Slednja ni izbira, pač pa dolžnost vseh. »Če je ne bomo živeli in vanjo verjeli, jutri ne bo svobode, ki jo danes praznujemo,« je sklenila predsednica in vsem čestitala ob dnevu državnosti.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Slavnostnem nagovoru predsednica republike sledi umetniški del predstave pod naslovom Prihodnost, ki ga letos s sodelavci pripravlja scenaristka in režiserka Katja Pegan. Izhodišče proslave je vprašanje Kdo je naša prihodnost? ter razmisleki o državi in njenih prebivalcih, o sobivanju ljudi in narave, o nujnem dialogu in povezanosti med generacijami.

Državne proslave na predvečer dneva državnosti, s katerim letos obeležujemo 34. obletnico sprejema ključnih osamosvojitvenih dokumentov, so se ob Pirc Musar udeležili tudi drugi predstavniki političnega vrha, med drugim premier Robert Golob, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik DS Marko Lotrič. Prav tako so se je udeležili predstavniki različnih državnih institucij, diplomacije ter drugih sfer političnega in družbenega življenja.