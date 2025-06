Stroga dieta deluje, Luka Dončić vidno shujšal (FOTO)

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić uživa med dopustovanjem, toda za razliko od prejšnjih let se zares posveča telesni pripravljenosti, poročajo razni viri. Glede na to, kako pomembno vlogo sta pri odločitvi Dallas Mavericks, da ga februarja zamenja, igrala njegova teža in predanost kondicijskim pripravam, se je petkratni udeleženec tekme All-Star to poletje posvetil doseganju vrhunske forme, ugotavljajo tudi na podlagi svežih fotografij, na katerih je vidno, da je Luka vidno shujšal.

Kot poroča Dan Woike iz The Athletic, je Dončić občutno shujšal zahvaljujoč strogi dieti in predanosti kardiološki vadbi, odkar se je sezona Los Angeles Lakers končala s porazom v prvem krogu končnice proti Minnesota Timberwolves. Po presenetljivi odločitvi Mavericksov, da zamenjajo Dončića, so bili pomisleki glede njegove dolgoročne perspektive pogosto navedeni kot eden od razlogov za to potezo.

V začetku februarja so nekateri v franšizi Mavericks Dončića opisali kot lenega, njegova teža pa je bila vir pogostega nezadovoljstva za vodstvo ekipe. Po poročanju Dava McMenamina iz ESPN je Dončićeva teža v začetku sezone 2024-25 narasla na več kot 120 kilogramov.

Luka Dončić se je odlično znašel pri Lakers. FOTO: Gary A. Vasquez

Po tem, ko so Lakersi zamenjali za Dončića, je Magic Johnson izpostavil LeBrona Jamesa kot pozitiven vpliv nanj v prihodnosti, saj ga bo naučil svoje šampionske miselnosti, ki vključuje resno jemanje kondicijskih priprav. Ne glede na to, kakšne težave je imel Dončić v prejšnji sezoni, je dejstvo, da so vse informacije o njem v tem obdobju po koncu sezone izjemno pozitivne, odlična novica za Lakerse.

Generalni menedžer Rob Pelinka in vodstvo kluba imata še veliko dela, da Lakers naredita za kandidata za naslov v močni Zahodni konferenci v prihajajoči sezoni, vendar lahko motiviran Dončić močno pripomore k zmanjšanju zaostanka za Oklahoma City Thunder, piše Bleacher Report.

V Dallasu so Dončiću očitali, da premalo skrbi za svoje telo. FOTO: Alonzo Adams/USa Today Sports

Kljub morebitnim telesnim težavam, ki jih je imel Dončić v sezoni 2024/25, je še vedno v povprečju dosegal 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 podaje na 50 tekmah za Mavericks in Lakers.