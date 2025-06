Trump objavil sporočilo Rutteja: Evropa bo plačala visoko ceno

Ameriški predsednik Donald Trump je danes med letom na vrh Nata v Haagu izjavil, da obstajajo različne interpretacije 5. člena severnoatlantske pogodbe, ki se nanaša na kolektivno obrambo. S tem je pred srečanjem v Haagu ponovno vzbudil pomisleke, ali bi ZDA vojaško branile zaveznice.

»Odvisno od vaše definicije. Obstaja več definicij 5. člena,« je Trump dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje o tem, ali je pripravljen spoštovati člen o kolektivni obrambi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V omenjenem členu piše, da pogodbenice soglašajo, da se oborožen napad na eno ali več pogodbenic šteje za napad na vse pogodbenice. Nadalje navaja, da bo v primeru takega oboroženega napada vsaka članica pomagala napadeni pogodbenici, »vključno z uporabo oborožene sile, da se ponovno vzpostavi in ohranja varnost severnoatlantskega območja«.

Trump je sicer že marca vzbudil podobne pomisleke, ko je dejal, da ZDA ne bodo branile članic zavezništva, če te ne bodo plačale dovolj za skupno obrambo.

»Evropa bo plačala VELIKO«

Donald Trump je na svojem omrežju Truth objavil zasebno sporočilo, ki ga je sodeč po tej objavi prejel od generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja. Ta mu v njem precej laska in pripisuje »velik uspeh«, ki ga lahko pričakuje v Haagu.

»Evropa bo plačala VELIKO, kot se tudi spodobi, in to bo tvoja zmaga,« še lahko prebereš. »Dosegel boš nekaj, česar nobenemu ameriškemu predsedniku ni uspelo v desetletjih.« In še: »Ni bilo lahko, a smo dosegli, da se bodo vsi zavezali k petim odstotkom.«