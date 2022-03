Pirkovič razume prvi revolt, a zdaj pričakuje pomiritev

»Zjutraj me je pričakalo dvajset MMC-jevcev in na takšen način izrazilo dobrodošlico,« se je na protest pred pisarno vodilnih odzval Igor Pirkovič, ki je bil kasneje imenovan za vršilca dolžnosti urednika uredništva Multimedijskega centra (MMC). Na vprašanje, kako pričakuje, da bo lahko sodeloval z uredništvom, pa je odgovoril, da jim bo ponudil »roko sodelovanja« in »prijazen kolegialen odnos«, čeprav so ga »v tistem dopisu obsodili antisemitizma in podobnih norosti«.

Uredništvo MMC je njegovemu imenovanju nasprotovalo, ker so ocenili, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določene politične stranke in njenega voditelja. Ob tem ga je kot scenarista državnih proslav plačevala vlada. Poudarili so tudi, da Igor Pirkovič na svojem profilu na družbenem omrežju twitter širi številne vsebine, ki jih lahko označimo kot rasistične, recimo do romske skupnosti, tudi antisemitske, in da se bojijo, da bo v skladu s temi stališči kot urednik poskušal vplivati na vsebino na portalu.

V kontekstu dogajanja na RTV Slovenija v uredništvu MMC razumejo to imenovanje le kot način za spremembo predvolilnega poročanja portala v prid vladajoči koaliciji, predvsem stranki SDS, s katero Pirkovič pogosto sodeluje.

»Imajo dve možnosti – sodelovati ali ne sodelovati. Vsak pa prevzema posledice za svoje ravnanje,« je o možnosti sodelovanja z uredništvom razmišljal Pirkovič in dodal, da je ogorčen nad njihovim odzivom. A dodal, da razume prvi revolt, zdaj pa pričakuje, da se bodo zadeve pomirile in da ne bo prilivanja olja na ogenj na nobeni strani. Prve pogovore pravi, da je že opravil. Več naj bi jih še v ponedeljek. »Če bo popolna blokada, potem pa nimam rešitve. A verjamem, da ne bo,« je dejal Pirkovič, ki verjame, da bo ob funkciji v. d. urednika uredništva MMC še naprej lahko tudi vodil televizijske oddaje.

Ob uredništvu MMC sta se oglasila tudi Aktiv novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija in Aktiv novinarjev Radia Slovenija. Še posebej radijci so tako kot spletni novinarji opozorili na spornost imenovanja iz proceduralnih razlogov.

Sam meni, da je bilo vse pravno korektno. »Imajo pa možnosti, da to izpodbijajo. To je pravica vsakega,« je dejal.