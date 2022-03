Igor Pirkovič postal v. d. urednika MMC, uredništvo proti

»Člani in članice uredništva MMC ostro nasprotujemo predvidenemu imenovanju Igorja Pirkoviča za urednika uredništva portala,« so člani uredništva MMC pisali generalnemu direktorju Andreju Grahu Whatmoughu, odgovorni urednici informativnega programa TV Slovenija Jadranki Rebernik in odgovornem uredniku 1. programa Radia Slovenija Danijelu Posleku.

A njihovi argumenti niso bili upoštevani, saj so kmalu za jutrajim odpovedanim sestankom vpletenih – želel se ga je udeležiti tudi sindikalni zastopnik Franci Pavšer –, kjer naj bi se zgodila zamenjava dosedanje urednice Kaje Jakopič, dobili obvestilo, da bil Pirkovič imenovan za vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije na Multimedijskem centru (MMC). Tega je po zadnjih spremembah, ki jih je opravil Grah Watmough, lahko opravila Rebernikova sama.

Zaposleni poudarjajo, da je spletni portal javne radiotelevizije politično neodvisen in si želijo, da tako tudi ostane. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Njegovo imenovanje (Igorja Pirkovič, op. a.) je za nas povsem nesprejemljivo iz številnih razlogov. Ocenjujemo, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določeni politični stranki in njenemu voditelju. Ob tem ga je kot scenarista državnih proslav plačevala vlada in že samo zaradi tega navzkrižja interesov po našem mnenju ne more opravljati novinarskega dela na področju notranje politike, kaj šele, da bi urejal delo drugih kolegov. Poudarimo še, da Igor Pirkovič na svojem profilu na družbenem omrežju twitter širi številne vsebine, ki jih lahko označimo kot rasistične, recimo do romske skupnosti, tudi antisemitske, in bojimo se, da bo v skladu s temi stališči kot urednik poskušal vplivati na vsebino na portalu,« so sporočili člani uredništva MMC.

Zaradi naštetega dodajajo, da morajo odločno nasprotovati njegovemu imenovanju, ki ga lahko v kontekstu dogajanja na RTV Slovenija razumemo le kot način za spremembo predvolilnega poročanja portala v korist vladajoči koaliciji, predvsem stranki SDS, s katero Pirkovič pogosto sodeluje. Poudarjajo, da je spletni portal javne radiotelevizije politično neodvisen, kolektiv pa da si prizadeva svoje delo opravljati na etičen in profesionalen način, zato je zanje kakršna koli politizacija vsebin absolutno nesprejemljiva.

Imenovanje sporno tudi zaradi proceduralnih razlogov



Ob vsem tem dodajajo še, da je imenovanje Pirkoviča sporno že iz golih proceduralnih razlogov. Da ga lahko imenuje zgolj odgovorna urednica informativnega programa na televiziji Jadranka Rebernik, je po njihovem sporno zaradi pravne nejasnosti glede sprememb izvedbenega akta MMC. Pravni postopki glede tega potekajo, in dokler se to vprašanje ne razreši, je takšna odločitev zanje nesprejemljiva.

Odločitev upravnega sodišča, ki odloča o tej zadevi, na RTV Slovenija pričakujejo v teh dneh. V tej luči tako razumejo tudi hitenje pri menjavi urednika uredništva, ki bi lahko bilo nato veliko težje izvedljivo.

Proti imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika MMC RTV Slovenija je tudi Aktiv novinarjev Radia Slovenija.

Prav zato in tudi zaradi vsebinskih razlogov je svoje nasprotovanje imenovanju Pirkoviča izrazil tudi Aktiv novinarjev Radia Slovenija, ki zahteva, da ga generalni direktor nemudoma prekliče. Njegovo delo je po njihovi oceni v nasprotju tako z novinarskim kodeksom kot s poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija. Prav tako pa je zanje nesprejemljivo tudi zato, ker je bilo izpeljano brez upoštevanja mnenja odgovornega urednika Prvega programa Radia Slovenija.

»Radio Slovenija je pomemben soustvarjalec vsebin na našem skupnem multimedijskem portalu, ki je stičišče vsebin vseh programskih enot RTV Slovenija. Zato je logično, da pri imenovanju urednika sodeluje in z imenovanjem soglaša tudi radijska stran,« so navedli.

Igor Pirkovič po mnenju zaposlenih na MMC tudi nima zadostnih znanj in izkušenj za vodenje uredništva spletnega portala, kar je posebej škodljivo v tem izjemno napetem in delovno intenzivnem času, ko ob drugih temah podrobno spremljamo dogajanje v Ukrajini in se pripravljamo na pokrivanje prihajajočih parlamentarnih volitev.Pričakujejo upoštevanje njihovih argumentov, saj je delo javnega portala odvisno predvsem od razmer, ki vladajo v uredništvu.