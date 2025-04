So nagradili le izbrance? Vlada vztraja, da so se osnovne plače zvišale vsem

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji teden bodo javni uslužbenci prejeli tretjo plačo po začetku uveljavljanja prenovljenega plačnega sistema. Nezadovoljnemu delu zaposlenih v socialnem varstvu in zdravstveni negi daje poleg sindikatov glas tudi opozicija, ki oblasti očita, da »so na eni strani kuharice in negovalke v domovih za starejše prejele nižje plače«, svoje izbrance pa da naj bi nagrajevala z dodatki. Vlada vztraja, da se osnovna plača ni nikomur znižala, in ponavlja, da bodo zvišanja postopna, redni dodatki pa se lahko izplačujejo vsem.

A situacija zaposlenih v plačni skupini J v zdravstvu in socialnem varstvu ni bila povsem nepričakovana.