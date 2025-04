Vlada načrtuje skrajšani delovnik za starejše delavce

V nadaljevanju preberite:

Število delavcev, starejših od 55 let, v Evropski uniji narašča, kar predstavlja izzive za oblikovalce politik na področjih zaposlovanja, življenjskega standarda in vzdržnosti sistemov socialne varnosti v državah članicah. Raziskava Eurofonda je pokazala, da podaljševanje delovne dobe zahteva različne ukrepe: nagrajevanje dela in spodbujanje poznejšega upokojevanja, preprečevanje starizma, uvajanje fleksibilnih oblik upokojitve, zagotavljanje ustreznih sistemov oskrbe in delovnih mest, prilagojenih starejšim.